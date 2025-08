Vitályos Eszter leszögezte, elfogadhatatlan, ha valaki nők bántalmazásáról énekel

bántalmazás;Dopeman;nők elleni erőszak;Vitályos Eszter;Digitális Polgári Körök;

2025-08-05 10:55:00 CEST

A kormányszóvivő kiemelte, hogy Dopeman nem az ő digitális körükhöz csatlakozott.

„Mind a két formája a bántalmazásnak elfogadhatatlan, az is, ha valaki énekel róla, és az is, ha valaki ezt fizikailag meg is valósítja, vagy megvalósította” – mint azt a 24.hu észrevette, ezt mondta Vitályos Eszter kormányszóvivő, a Bántalmazott nők Digitális Polgári Körének vezetője a Harcosok órája című műsorban.

Majd Dopemanre hivatkozott, aki azt mondta, hogy ezek a szövegei és nyilatkozatai már számára is elfogadhatatlanok. Azonban kiemelte, hogy a rapper nem az ő digitális körükhöz csatlakozott, majd a kettős mércéről kezdett el beszélni. A portál szerint az adás során beszéltek még a bántalmazott nők helyzetéről, de végül valahogy mindig Magyar Péternél kötöttek ki.