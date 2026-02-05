Gyűlöltem a kötelező sorkatonaságot

Azt álmodtam az éjjel, hogy katona vagyok. Filmszerűen elevenedtek meg a több évtizede történtek. A sorozást mutatta az első filmkocka. Alsónadrágra vetkőzve reménykedve vártuk, hogy még a bizottság döntése előtt eszünkbe jusson valami elfogadható ötlet alkalmatlanságunk kimondásához. Nem jártunk sikerrel. Néhány óra leforgása alatt ott díszelgett a kartonunkon, hogy alkalmas.