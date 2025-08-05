Kuflik és koponyák

Magyarország;fesztivál;zene;Fekete Zaj;

2025-08-05 18:29:00 CEST

Július 31. és augusztus 3. között, libegő alatt - a Sástó partján újból megrendezték a mára már nemzetközileg ismert rétegzenei fesztivált: a Fekete Zajt.

Bár a rendezvény már régen nem jár gyerekcipőben, idén megjelentek az ici-pici surranók a sátánmetál-koncerteken. Méghozzá nem is egy-kettő – a 2025-ös programban hivatalosan is elindult a Gyerek Zaj. A fesztivál facebook-oldalán már előre bejelentették: „A legkisebb Zajongókra is gondoltunk: kifejezetten gyerekeknek szóló programokkal is készültünk. Közös kézműveskedés, könyvklub, játszóház és sok-sok játék várja az aprókat, hogy a családos Zajongók is nyugodtan és tartalmasan kapcsolódhassanak ki.”

És valóban, a rendezvény minden napjára jutott valamilyen csendesebb különprogram a piciknek. A „Goth Fairy & Corpse Look” arcfestő műhely például az egyik legnépszerűbb programja lett a fesztiválnak. A gyerekek, akik korábban még a nekik szóló könyvklubban ismerkedtek a kuflikkal, fekete tündérmintákat és koponya-sminket kértek estére. A „Bike of the Future” kartonbringás workshopon a jövő biciklijét lehetett megtervezni – rakétahajtással, napenergiával, ollóval és ragasztószalaggal.

Miközben a kicsi Zajongók elvannak a játszótéren, a szülők is felengednek – Itt mindenkinek megvan a tere, mindenki odafigyel a másikra, koncerteken sem másznak bele az aurádba – mondja egy résztvevő. A Fekete Zaj extrém metálosai, a darkwaver arcok, post-rockerek, dreampoprajongó altergótok és anarcho-punkok szelíd közössége már-már arról a leghíresebb, hogy mindenki barátságos, körültekintő és elfogadó – így nem csoda, hogy idén sokaknak megjött a kedve családosan levonulni a fesztiválra.

A sástói tábor egyik házikója előtt beszélgettünk egy apukával, aki feleségével és három gyerekükkel érkezett ide – Ez az első fesztivál, ahova együtt jöttünk. Felmerült, hogy hova lehetne hozni őket és ez tűnt olyannak, ami igazán oké. Én úgy érzem, határozottan figyelnek arra, hogy gyerekbarát legyen, így nekünk is, meg a kicsiknek is szórakoztató. Együtt beszéltük meg, nagyon lelkesek voltak – meséli. A legfiatalabb még alighogy óvodás, de magabiztosan mászkál a pentagramok között – A zenét is tudja élvezni, csak a hangerő miatt nem olyan sokáig. Kicsit óvatosabban kell kezelni, de a másik kettő a koncertekben is teljesen benne van – magyarázza büszkén.

Este, amikor a koncertek hangereje már masszívan kilencven decibel felett járt, előkerültek a fültokok a hallásvédelem miatt. A picik fülét védő kiegészítők nemcsak praktikusak, hanem szükségesek is, hiszen az ő hallásuk sokkal érzékenyebb, mint a felnőtteké – tizenöt percnyi száz decibeles zaj már maradandó károsodást okozhat náluk. A Zaj szervezői ugyan nem vezették be kötelezően, de a legtöbb szülő automatikusan hozta a megfelelő eszközöket azoknak, akik a későbbi programokról sem akartak lemaradni.

Az élmény mindenképp megéri – Szerintem emlékezni fognak rá. Arra, hogy együtt voltunk és csináltunk valami jót. Nagyon fontosnak érzem, hogy itt a zenei felhozatal olyan, amilyen, hogy itt olyan dolgokat tudok velük meghallgattatni, amik nekem fontosak és be tudom őket vonni – nyilatkozik egy apuka, aki basszusgitározik egy zenekarban.

A Zaj zenei kínálata továbbra is ínyencség azoknak, akik a szokatlan hangzásokat szeretik. A posztpunk, a kísérleti elektronika, az ambient, az industrial, a black metal, sőt, az alternatív hip-hop sem hiányzik. A Sástói-kilátó alatt, fák között, füstben úszó színpadon éteri vokálok váltották a hörgést – a szervezők idén is úgy állították össze a programot, hogy a szubkultúrák szabadon folyhattak egymásba. Így minden este fel lehetett fedezni valami új, izgalmas zenei világot.

A gyerkőcök nem ijednek meg ettől, bár amikor az egyik gyerekprogram szervezőjét kérdezzük, kiemeli: – ilyen környezetben, könnyen lehet, hogy túlstimulálódnak. Jót tesz nekik, ha nap közben kicsit rajzolhatnak, vagy játszhatnak csendesen. – A Relax Placcnál ezt bármikor megtehetik. Amikor arra járunk, egy kisfiú épp egy levélnyomatból rajzol kétszájú óriás halat a sátorban. Azt meséli, hogy volt már katolikus táborban és Funside-on is, de itt minden ugyanolyan szuper és ő jövőre is jönni fog.

Bár a Fekete Zaj nem vált családi fesztivállá, megnyitott egy olyan ajtót, amelyen már a legkisebbek is betipeghetnek ebbe az alternatív kultúrába. A Zajongók közössége tényleg mindenki számára megteremti a biztonságos és önfeledt szórakozás lehetőségét és az apróságok nem zavarnak, hisz itt ők is azt tanulják, hogyan legyünk figyelmesek és toleránsak egymással.