Az Orbán-kormány pont az első lakásra váró fiatalokat hozhatja még nehezebb helyzetbe, egy éven belül akár 15-20 százalékos áremelkedés is jöhet

növekedés;fiatalok;lakásárak;Otthon Start Program;

2025-08-06 18:51:00 CEST

Az Otthon start Programban a kereslet mellett a lakáspiac kínálati oldalának is szeretne ösztönzőket adni a kabinet. Kérdés, ez lenyomja-e az Európai Unióban amúgy is rekordmagasan növekvő árakat.

Az Orbán-kormány az Otthon Start Program pörgetésére a Miniszterelnökségen belül felállítja az Otthon Start Programirodát – jelentette be a Kormányinfón Panyi Miklós, a tárca politikai államtitkára. Ez a szervezet egyebek mellett a lakossági és szakmai észrevételeket fogadja majd be és kezeli. Emellett lesz egy hangsúlyos feladata is: a kabinet ugyanis úgy döntött, hogy azok a fejlesztések, amelyek legalább 250 lakást tartalmaznak, és ezek 70 százaléka belefér a program támogatotti kritériumaiba, nemzetgazdaságilag kiemelt minősítést kapnak. Ez gyorsított eljárásokat biztosít ezen beruházások számára. A programiroda ezeket a minősítéseket is kezeli – jelezte az államtitkár.

Mint mondta, ezáltal öt év alatt 50 ezer új lakás épülhet meg, ami 4500–5000 milliárd forint beruházási értéket mozdíthat meg.

Úgy vélte: a verseny érdekében az sem kizárt, hogy a hitelintézetek a 3 százalékos kamatszint alá menjenek az Otthon Start esetében. Gulyás Gergely a közszolgálati dolgozók lakhatására szánt évi 1 millió forintos támogatás kapcsán kifejtette, hogy a lehető legszélesebbre nyitják a kaput. A KSH számai szerint nagyjából 1,29 millió közszolgálati dolgozó lehet érintett, a költség pedig a tárcavezető szerint akár 100 milliárd forint is lehet.

Lapunknak egy ingatlanpiaci szakember a bejelentésekkel kapcsolatban jelezte: a nemzetgazdaságilag kiemelt státuszt önmagában nem látja annyira vonzónak, hogy erre hirtelen ráugranának a nagy ingatlanfejlesztők. A 250 lakás feletti projektekhez vitán felül komoly fejlesztési háttér kell. Az ilyeneket végző társaságoknak jellemzően néhány évre előre fixált fejlesztési menetrendjük van, ebbe hirtelen bevonni új projekteket pusztán a kedvezményes lehetőség miatt, kevéssé valószínű, bár nem lehetetlen. Úgy vélte, lesznek ugyanilyen beruházások, de „szakmányban aligha kezdik gyártani” az Otthon Startnak megfelelő lakásokat a nagy fejlesztők. Ráadásul időbe telik, amíg ezek a projektek piacra kerülnek, így bár enyhíthetik a hazai ingatlanpiac kínálati problémáit, nem oldják meg azokat. A kormányzati elvárásokat emiatt túlzónak tartja.

Jelenlegi elemzői előrejelzések szerint a program fél éven belül akár 10 százalékos, egy éven belül pedig 15-20 százalékos áremelkedést is eredményezhet – írja a GKI Gazdaságkutató egy friss, a kormányinfó előtti elemzése.

A probléma abban rejlik, hogy ez éppen a program célközönségét – az első lakásra váró, kevés önerővel és törlesztési képességgel rendelkező fiatalokat – hozhatja még nehezebb helyzetbe.

A jelentős volumenű, kedvezményes kamatozású források megjelenése a keresleti oldalon, a kínálat szűkössége mellett, további áremelkedést generálhat. Ezért hangsúlyos kérdés, hogy az említett kínálati oldalt célzó most bejelentett kedvezmény milyen módon csapódik le.

A várható áremelkedés persze az ingatlanbefektetők számára jó hír, de a drágulási ütem valóban kiszoríthatja a lakáspiacról azokat, akik nem rendelkeznek megfelelő önerővel vagy családi segítséggel – tehát éppen a fiatalokat és az első lakást vásárlókat – mondja Petz Raymund, a GKI kutatója. Az áremelkedés eddig is jelentős volt: az Eurostat friss jelentése szerint az elmúlt 15 évben az Európai Unió országai közül Magyarországon nőttek legjobban a lakásárak. Ennek mértéke nyugodtan nevezhető brutálisnak: 260 százalék, miközben az uniós átlag mindössze 58 százalék volt. Így a fiatalok és az alacsony jövedelmű háztartások számára egyre inkább elérhetetlenné vált a saját tulajdonú lakás – jegyzi meg Molnár László, a GKI vezető kutatója. A kormány több intézkedést is hozott korábban az ingatlanpiac élénkítésére (CSOK, Falusi CSOK, Babaváró hitel, CSOK+ stb.), amelyek hatására rendre jelentősen emelkedtek a lakásárak, így érdemben hozzájárultak az Eurostat által mért extrém, EU-első dráguláshoz.