Volodimir Zelenszkij jelezte, hogy ő is kész találkozni Vlagyimir Putyinnal

Oroszország;Ukrajna;Egyesült Államok;Vlagyimir Putyin;Donald Trump;Volodimir Zelenszkij;

2025-08-07 14:18:00 CEST

A valódi megoldások igazán csak vezetői szinten születhetnek meg – szögezte le az ukrán elnök.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön megismételte, hogy kész találkozni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, „teljesen nyilvánvaló prioritásnak” nevezve egy ilyen találkozót.

„Mi, Ukrajnában már több alkalommal elmondtuk, hogy a valódi megoldások igazán csak vezetői szinten születhetnek meg. Fontos tehát kijelölni egy ilyen jellegű találkozó idejét, illetve a megvitatandó kérdéseket” – szögezte le az X-en közzétett üzenetében Zelenszkij, hozzátéve, hogy egy ilyen találkozó elvezethet a valóban tartós békéhez.

„Ukrajna sosem akart háborút és amennyire csak lehetséges a békéért fog dolgozni. A legfontosabb dolog, hogy Oroszország, amely ezt a háborút elindította, valódi lépéseket tegyen az agresszió befejezése felé” – hangsúlyozta az ukrán elnök.

Zelenszkij szerdán a többi között Donald Trump amerikai elnökkel egyeztetett telefonon. A megbeszélés után Trump úgy vélte, jók az esélyek egy orosz-ukrán találkozóra, a részleteket azonban még ki kell dolgozni. Eredményesnek nevezte továbbá Steve Witkoff amerikai különbmegbízott és Putyin – ugyancsak szerdán zajló – moszkvai tárgyalását is.

Később a Reuters egy amerikai tisztviselő közlésére hivatkozva írt arról, hogy Donald Trump már a jövő héten találkozhat Vlagyimir Putyinnal, miközben az Egyesült Államok folytatja a másodlagos szankciók bevezetésének előkészületeit, hogy nyomást gyakoroljon Moszkvára az ukrajnai háború befejezése érdekében. A The New York Times szerint az amerikai elnök egy háromoldalú megbeszélést is tervez Volodimir Zelenszkij részvételével. A TASZSZ orosz állami hírügynökség pedig Jurij Usakov nyilatkozata nyomán tudatta, Oroszország és az Egyesült Államok már megállapodott Putyin és Trump következő napokban esedékes találkozójáról.