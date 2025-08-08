Mától terjesztik a Tisza Párt országos újságját

újság;Magyar Péter;Tisza Párt;

Vasárnapig egymillió példányban szórnák szét az 5000 fő alatti kistelepüléseken a Tiszta Hang nevű politikai kiadványt. Az első lapszámban a párt programját mutatják be, de Ruszin-Szendi Romulusz is megszólal benne.

Elkezdték terjeszteni Tisza Párt nyomtatott lapját, a Tiszta Hangot a kistelepüléseken.

Magyar Péter pártja még júliusban jelentette be, hogy országos újságot indít. Azt ígérték, hogy vasárnapig nagyjából egymillió példányban fogják szétszórni a Tiszta Hangot az 5000 fő alatti településeken. A Telexhez eljutott az első lapszám, amelyben a portál szerint bemutatják a Tisza Párt programját, megszólal Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök, de a nemrégiben általuk elindított problématérképről is írnak benne.

A portál érdeklődésére a Tisza Párt korábban azt közölte, hogy nem hagyományos sajtótermékről van szó, „hanem egy közösségi és politikai edukációs kiadványról, amely segít elérni azokat az embereket is, akikhez az internetes csatornák nehezebben jutnak el”, vagyis a párt egyik kommunikációs csatornája lesz.