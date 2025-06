Brutális macskakínzás "Semjén lapjában" - Elnézést kér a Nimród

A Nimród vadászújságban megjelent cikk - amelyről mi is beszámoltunk - nyomán elsöprő népharag-hullámok árasztották el a közösségi portált, a lap oldalán számos keresetlen szavakkal megfogalmazott üzenet jelent meg. Szabó Rebeka, a Párbeszéd szakpolitikusa, Zugló alpolgármestere pedig lépett is a felháborító ügyben: feljelentés tett. Most reagált a Nimród újság szerkesztősége, mondhatni elnézést kért, az állatbarátok megítélése szerint azonban nem tűnik igazán megbánónak.