Hivatalosan is békét köthet egymással Örményország és Azerbajdzsán

2025-08-08 15:45:00 CEST

Fontos lépés lehet a megállapodás, bár a tartós békéhez több kell.

Azerbajdzsán és Örményország pénteken békemegállapodást ír alá – közölte a Reuters a Fehér Ház tájékoztatására hivatkozva.

Donald Trump korábban bejelentette, hogy mindkét ország vezetőjét vendégül látja az aláírási ceremónián. Egy magas rangú tisztségviselő szerint az egyezség „nem csupán Örményországról vagy Azerbajdzsánról szól, hanem az egész régióról”, és a felek úgy látják, Trump elnöksége alatt biztonságosabb és virágzóbb lehet a térség. A Fehér Ház szóvivője, Anna Kelly elmondta, hogy Trump energiapolitikai, technológiai, gazdasági együttműködési, határbiztonsági, infrastrukturális és kereskedelmi megállapodásokat is aláír mindkét országgal.

Az Axios korábban úgy értékelte, hogy a békemegállapodás Trump eddigi legjelentősebb külpolitikai eredménye lehet. Azerbajdzsán és Örményország között az 1980-as évek végétől visszatérő fegyveres összecsapások zajlottak, legutóbb 2023-ban, amikor Azerbajdzsán elfoglalta a vitatott Hegyi-Karabah térséget. Az amerikai közvetítéssel létrejött egyezség nemcsak békét ígér, hanem gazdasági elemeket is tartalmaz: Örményország vállalta, hogy területén egy 43,5 kilométeres folyosót alakítanak ki, amely Azerbajdzsánt összeköti egy török határ menti azeri enklávéval. A beruházást az Egyesült Államok valósítja meg, célja pedig, hogy közvetlen áruforgalmat és utazást tegyen lehetővé Törökország és Azerbajdzsán között, majd tovább Közép-Ázsiába, megkerülve Iránt és Oroszországot.

A folyosó terve ellen Irán tiltakozik, Oroszország bírálta, Törökország pedig támogatja. Bár a két ország korábban a Szovjetunió tagja volt, az utóbbi időben mindkettő viszonya feszültté vált Moszkvával.

Az amerikai fél szerint az egyezmény jelentős kereskedelmi előnyöket hozhat Washingtonnak, miközben csökkenti Oroszország, Irán és Kína térségbeli befolyását.

Az Egyesült Államok idén márciusban kapcsolódott be intenzívebben a közvetítésbe: Steve Witkoff különmegbízott Moszkvából Bakuba utazott egy katari kérés nyomán, majd - Wittkof munkatársa - Aryeh Lightstone vette át a tárgyalások irányítását, aki öt alkalommal járt a térségben. Lightstone korábban David Friedman izraeli amerikai nagykövet tanácsadója volt, és közel áll Jared Kushnerhez, Trump vejéhez.

Amerikai tájékoztatás szerint a közvetítési folyamat során Nikol Pasinján örmény miniszterelnöknek azzal érveltek, hogy a folyosó engedélyezésével Washington támogatását és a jövőbeni azeri támadások elleni erősebb védelmet nyerhet. A most nyilvános aláírással záruló egyeztetéseket Trump a Truth Socialen méltatta, kiemelve a két vezető döntését a megállapodás mellett. Egy amerikai tisztségviselő úgy fogalmazott, hogy az egyezmény „megnyitja Örményországot a világ felé”, és az Egyesült Államok kulcsfontosságú partnerévé válhat, miközben gyengíti Oroszország, Irán és Kína befolyását. Hozzátette, hogy bár a megállapodás jelentős előrelépés a viszony normalizálása felé, a tartós békéhez további lépések szükségesek.