Szöul szerint Észak-Korea is leszerelte néhány, a két Koreát elválasztó határon felállított hangosbeszélőjét

Észak-Korea;Dél-Korea;hangosbemondó;

2025-08-09 13:10:00 CEST

Egyelőre nem tudni, hogy a munkálatok az összes ilyen szerkezetet érintik-e.

Észak-Korea megkezdte néhány, a két Koreát elválasztó demilitarizált övezetnél felállított hangosbeszélője leszerelését – közölte szombaton a dél-koreai vezérkari főnökök egyesített bizottsága (JCS).

A JCS tájékoztatása szerint azt egyelőre nem tudni, hogy a munkálatok az összes ilyen szerkezetet érintik-e, de a bizottság jelezte, hogy folytatják az övezet megfigyelését.

Dél-Korea hatóságai a hét elején kezdték leszerelni az észak-koreai határra telepített hangszórókat, amelyekből korábban Phenjan-ellenes műsorokat sugároztak. A szöuli védelmi minisztérium bejelentése szerint a hangszórók leszerelésével elő akarják segíteni a feszültség csökkenését a két Korea között.

A két ország határán keresztül, hangosbeszélők segítségével átharsogott propagandaadások sugárzása mindkét oldal bevett gyakorlata. Legutóbb Mun Dzsein volt dél-koreai elnök szereltette le a hangszórókat az enyhülés jegyében, de tavaly Jun Szogjol újraindította a Phenjan-ellenes adások és K-pop zene sugárzását, válaszul arra, hogy Észak-Korea hulladékot szállító léggömböket küldött át déli szomszédja területe fölé.