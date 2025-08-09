A Fox News szerint Vlagyimir Putyin eredetileg Magyarországon akart találkozni Donald Trumppal

Oroszország;Magyarország;Ukrajna;Egyesült Államok;találkozó;Vlagyimir Putyin;Alaszka;Donald Trump;

2025-08-09 12:07:00 CEST

De Svájc, Olaszország és az Egyesült Arab Emírségek is felmerült, mielőtt Alaszkára esett volna a választás.

Magyarország, Svájc, Olaszország és az Egyesült Arab Emírségek is felmerült Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök jövő pénteki találkozójának a lehetséges helyszíneként – írja a tervet ismerő források beszámolójára hivatkozva a Fox News, mely úgy tudja, Putyin eredetileg Magyarországra szeretett volna jönni. Az amerikai lap erről szóló cikkét elsőként a hvg.hu vette észre.

Mint arról mi is beszámoltunk, Trump bejelentése alapján a találkozó végül Alaszkában lesz. A helyszínt a Kreml szóvivője „meglehetősen logikusnak” nevezett az Oroszországhoz való relatív közelsége miatt.

Az amerikai elnök az ukrajnai háborút lezáró megállapodás lehetséges tartalmáról korábban azt mondta, hogy az tartalmazhat területcserét. Bár nem közölt további részleteket, a Bloomberg, valamint a CBS News a megbeszéléseket ismerő forrásokra hivatkozva arról számolt be: a Fehér Ház megpróbálja rávenni az európai vezetőket egy olyan megállapodás elfogadására, amely magában foglalná, hogy Ukrajna lemond Donbász térségéről, illetve a Krím-félszigetről. Herszon és Zaporizzsje régióban pedig befagyasztanák a jelenlegi frontvonalakat. A The Wall Street Journal szerint az orosz elnök hasonló megállapodást javasolt Steve Witkoffnak, az amerikai elnök különmegbízottjának moszkvai találkozójukon.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök erre reagálva leszögezte, Ukrajna nem fogja átadni a földjeit a megszállóknak. Hozzátette, országa nem fogja jutalmazni Oroszországot azért, amit elkövetett. „Ennek a háborúnak véget kell vetni” – jelentette ki, megjegyezve, hogy az Ukrajna nélkül hozott döntések „halva született, működésképtelen döntések”. Hozzátette, ők készen állnak arra, hogy együttműködjenek Trumppal, valamint minden partnerükkel egy valódi béke érdekében.