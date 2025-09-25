Az Európai Bizottság elnöke szerint az EU- és a NATO-tagállamok minden négyzetcentiméterét meg kell védeni.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf titkolózása mindennél beszédesebb.
Orosz repülőgépek a Fekete-tengeren megközelítették az amerikai haditengerészet egyik rombolóhajóját - közölte kedden az Egyesült Államok Európai Parancsnokságának szóvivője.
Nem sok esélye van egy új budapesti székhelyű légitársaságnak piacot szereznie, ennek ellenére egy új magyar "Malév" alapításáról tárgyalt a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) illetékese és az orosz Szuhoj repülőgépgyártó képviselője hétfőn Budapesten.
