Orosz segédlettel mégis lehet Malév-utód?

Nem sok esélye van egy új budapesti székhelyű légitársaságnak piacot szereznie, ennek ellenére egy új magyar "Malév" alapításáról tárgyalt a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) illetékese és az orosz Szuhoj repülőgépgyártó képviselője hétfőn Budapesten.