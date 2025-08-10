Felszámolhatják a Ruszwurm Cukrászdát működtető céget, jöhet a nyílt pályázat

I. kerület;Böröcz László;V. Naszályi Márta;Ruszwurm Cukrászda;

2025-08-10

A szívinfarktusban elhunyt tulajdonos, Szamos Miklós korábban úgy vélte, nem pusztán bérleti vitáról van szó, valakiknek egyszerűen kell az ő cukrászdája.

Gyertyák, mécsesek és fekete szalag fogadja a látogatókat a Ruszwurm Cukrászda bejáratánál - erről számolt be az RTL Híradó, miután az üzlet tulajdonosa, Szamos Miklós szívinfarktust kapott és meghalt, néhány órával azt követően, hogy megjelentek a helyszínen a végrehajtók.

A csatorna felidézte, a nagymúltú cukrászda közel 200 éves, 1827-ben alapították. Haláláig a névadó Ruszwurm Miklós vezette, de 1951-ben, a Rákosi-rendszer idején államosították, így a helyszínül szolgáló épület azóta is az önkormányzat tulajdonában van. A helyet 1994 óta bérelte Szamos Miklós, 2015-ig havonta 99 640 forint + áfát fizetett a 171 négyzetméteres üzlethelyiségért. A másik, szintén hozzá tartozó Korona Kávéház esetében pedig a jóval nagyobb, 559 négyzetméteres létesítményért havi 119 750 forint + áfa volt a bérleti díj. 2015-ben aztán az akkori kormánypárti kerületvezetés úgy döntött, hogy jóval több pénzt követel bérleti díjként, arra hivatkozva, hogy az addigi bérleti díj jóval a piaci ár alatt volt.

Szamos Miklós akkor azt mondta, hogy az akkori bérleti díj háromszorosát követelték, amit a cukrász el is fogadott, de állítása szerint az önkormányzat így sem volt hajlandó megegyezni vele, így végül az ügyből per lett. Ezt a 2019 és 2024 közötti ellenzéki vezetés is megörökölte, V. Naszályi Márta akkori polgármester az RTL-nek azt mondta, azért nem tudták elfogadni a cukrászda feltételeit, mert azt akarták, hogy az új szerződést soha ne lehessen felbontani, ilyen szerződést pedig az önkormányzat nem köthetett. A bíróság végül 2022-ben kimondta, hogy a bérlőnek 300 millió forintot kell fizetnie és az üzlethelyiséget is el kell hagynia. A végrehajtás azonban igencsak elhúzódott, V. Naszályi Márta szerint 975 napig várakozott a végrehajtó.

Szamos Miklós úgy vélte: nem pusztán bérleti vitáról van szó, valakiknek egyszerűen kell az ő cukrászdája

Böröcz László jelenlegi fideszes polgármester az RTL Híradó megkeresésére azt közölte, hogy a cég tartozása közben félmilliárd forintra nőtt, így ha nem fizetnek, az önkormányzat felszámolási eljárást indít. Korábban azt is közölte, ősszel várhatóan nyílt pályázatot írnak ki a hely üzemeltetésére.