Dopeman: Orbán Viktor a frankót mondja, Magyar Péter az ördöggel kötött szövetséget

A rapper hangsúlyozza, hogy az ő szavazata nem eladó, nem is tekinti magát fideszesnek, támogatása pragmatikus alapon nyugszik. Szerinte a Tisza Párt elnöke nem is akarja megnyerni a 2026-os parlamenti választást, ő viszont ellenzékieket is vár a Digitális Polgári Körébe. Videóinterjú.

Nem lepte meg Pityinger Lászlót, hogy Orbán Viktor kiállt mellette.

A Dopeman néven ismert rapper lapunk Törésvonal című műsorában azt mondta, a Karmelitában már hosszabb ideje figyelemmel kísérik megszólalásait, és úgy tűnik, hasznosnak találták az általa képviselt világnézetet. Eddig senki nem rótta fel neki a dalszövegeit – így Kocsis Máté Fidesz-frakcióvezető sem, aki korábban azt mondta, hogy a zenész a bűnözői életmódot propagálja. A sajtót bírálva megjegyezte, hogy a szövegei akkor nem keltettek hasonló figyelmet, amikor szembefordult Orbán Viktorral: „Gengszterrapper vagyok, nem rózsalovag, nem kell engem senkinek sem megvédenie, én írtam ezeket a számokat” – ismételte meg, hangsúlyozva, hogy elsődleges célja a polgárpukkasztás volt. – Bárki azt gondolja, hogy az Orbán Viktor meg a stábja olyan hülye, hogy nem ismerte a diszkográfiámat? – tette fel a kérdést. Állítása szerint az Orbán-kormány nem is a dalszövegeivel, hanem a videóiban megjelenő gondolkodásmóddal tudott azonosulni.

A 2012-ben megjelent Drogsztár című lemezről – amelyen kormánykritikus tartalmak is szerepelnek – úgy fogalmazott: akkori lázadásának ma mintha visszaigazolása lenne. – Talán akkor lázadtam, amikor volt miért szólni. És most sokkal kevésbé van miért szólni, ami a szabadságot illeti – kockáztatta meg. Hozzátette, saját álláspontja még a miniszterelnökénél is szuverenistább: Azt állítottam ő egy sokkal függetlenebb működést tudnék elképzelni, de erről nem akart részleteket elárulni. Meglátása szerint Magyarországot „csupán hatalompolitikai szempontok miatt […] elkezdték csesztetni”, és szerinte fontos, hogy világos helyzetek legyenek: jó, ha tiszta víz van a pohárban, mert akkor tudjuk, ki hol áll, nincs ezzel semmi baj – fogalmazott az átláthatósági törvényre utalva.

A Tisza Párt elnökéről azt mondta, hogy szerinte Magyar Péter „az ördöggel kötött szövetséget, és a gyűlöletkártyát kijátszva politizál”. Ugyanakkor hozzátette: megérti őt, mert Magyar Péter nem is választási győzelemre törekszik, hanem egy pilótajátékot folytat. Úgy látja, nem véletlen, hogy a pártban csak 26 fő van, kevés a szakértő, és csupán három-négy embert lehet látni a politikus körül. A rapper szerint a csendes többség csak figyel, vagyis azok, akik nem vesznek részt aktívan a közéletben.

Pityinger László hangsúlyozta, hogy nem tekinti magát fideszesnek, támogatása pragmatikus alapon nyugszik: nem rajongásból, „nem szerelemből”, nem anyagi haszonból. – Az én szavazatom, véleményem, dicséretem nem eladó, azt én úgy hozom meg, hogy amit számomra, meg az embertársaim számára előnyösebbnek látok, én abba az irányba nyitok. Engem szektás módon nem lehet megvenni, én nem vagyok rajongó, vagy nem vagyok elájulva, attól függetlenül, hogy elismerem, hogy a miniszterelnöknek elévülhetetlen tehetsége és érdemei vannak már nemzetközi szinten is – fogalmazott. Hozzátette, hogy szerinte a mostani kormányzás bekerül majd a történelemkönyvekbe, méghozzá úgy, hogy ebben az időszakban nagyon jól éltek a magyarok. Orbán Viktort azért kedveli, mert „nem nagyon köntörfalaz, a frankót mondja”. A személye körül kialakult reakciókat érthetőnek tartja, ugyanakkor úgy véli, nem kell túlreagálni. – Ez része egy politikai játszmának, amit én bírok – mondta.

A DopeArcok néven indított Digitális Polgári Kör szerinte nyitott közösség, amely minden érdeklődőt vár, függetlenül attól, hogy egyetértenek-e vele vagy sem. – Nem baj, ha nem vagy kormánypárti. Beszélgessünk, dobd fel az ötleteidet! Nézzük meg, hogy mi van, hallgassuk meg egymást (…) Ha azt mondják, hogy figyelj, lehetsz te ellenzéki érzelmű, beszélgetünk veled, gyere ide, onnantól kezdve saját magadat választod el, hogy beszélgess – mondta.