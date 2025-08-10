Magyar Péter megírta Takács Péter lemondó nyilatkozatát az EESZT összeomlása után

egészségügy;Magyar Péter;Takács Péter;

2025-08-10 20:45:00 CEST

Azt szeretné, ha egészségügyi államtitkár vinné magával Orbán Viktort és Pintér Sándort is.

Segítek Orbán Viktor egészségügyi államtitkárának, megírtam a lemondását. Csak alá kell kanyarintania - közölte Magyar Péter a Facebookon.

A Tisza Párt elnöke ezt követően ismertette, hogyan is képzeli el Takács Péter lemondó nyilatkozatát.

„Alulírott Takács Péter, a mai napon az alábbi indokok miatt azonnali hatállyal lemondok az egészségügyi államtitkári pozíciómról és bocsánatot kérek a magyar néptől.

1. A hathatós közreműködésemmel az Orbán-kormány évek óta szándékosan alulfinanszírozza az állami egészségügyet, hogy átterelje a betegeket a fizetős magánegészségügybe.

2. Nem törődtem azzal, hogy évente több tízezer honfitársunk veszíti életét megelőzhető és kezelhető betegségekben a megfelelő egészségügyi ellátás hiányában.

3. Semmit nem tettem azért, hogy ne kelljen meghalnia minden harmadik férfinak a 65. születésnapja előtt.

4. Letagadtam, hogy Európában Magyarországon a legmagasabb a kórházi fertőzések aránya. Semmit nem tettem azért, hogy Semmelweis Ignác hazájában legyen elegendő fertőtlenítőszer és megfelelő tisztaság a kórházakban.

5. Nem tettem semmit, hogy a betegeknek és az egészségügyi dolgozóknak ne 40 fokos kórtermekben kelljen szenvedniük és legalább a műtők klimatizáltak legyenek.

6. Nem tettem semmit azért, hogy Orbán Viktor leállítsa az ipari mértékű korrupciót és a magyar kórházakba megérkezzen ezer milliárd forint fejlesztési pénz.

7. Megszegtem a kötelességemet és nem azért dolgoztam, hogy sikerüljön orvosolni a több tízezres ápoló, szakdolgozó és szakorvos hiányt.

8. Magára hagytam a háziorvosokat és szétvertem az ügyeleti rendszert.

9. Korábban nem vállaltam a felelősséget a mentésirányítás és az EESZT rendszer összeomlása miatt, ami betegek tízezreinek életét veszélyeztette.

10. Letiltottam az egészségügyi dolgozókat, hogy az egyre súlyosbodó helyzetről tájékoztassák a magyar közvéleményt.

11. Ahelyett, hogy partnernek tekintettem volna az orvosokat és az ápolókat, valamint a Kamarákat, inkább beléjük rúgtam és megaláztam őket arcfelismerő rendszerek felszerelésével.

12. Pökhendi, arrogáns, fideszes stílusban belerúgtam a betegekbe, a hozzátartozókba és a saját egészségügyi kollegáimba.

13. Mindent szemrebbenés nélkül letagadtam: a kórházi penész létezését, a csótányokat, a kórház- és osztálybezárásokat, valamint a közegészségügyi szempontból életveszélyes állapotokat.

+1 Minden nap megszegtem az orvosi eskümet, csak azért, hogy pozícióban maradhassak.

Ennek ma véget vetek, vállalom a politikai és jogi felelősséget és a mai nappal távozom hivatalomból és erre szólítom fel Pintér Sándor belügyminisztert és Orbán Viktor miniszterelnököt is.

Budapest, 2025. augusztus 10.

Takács Péter”

Előzőleg az egészségügyi államtitkár egy vitára is kiállt a Tisza egészségügyi szakpolitikusával, Kulja Andrással az ATV-ben, amelyet követően azonban Kulja második vitát már nem vállalt, Takács szerint azért, mert azon vereséget szenvedett és Magyar eltiltotta a tiszásokat a további vitáktól. Az üzengetés azóta is tart, Takács le is tiltotta a tiszás egészségügyi szakpolitikust a Facebookon, Magyarral viszont folytatta az EESZT-összeomlás miatt is.