Magyar Péter megírta Takács Péter lemondó nyilatkozatát az EESZT összeomlása után

Segítek Orbán Viktor egészségügyi államtitkárának, megírtam a lemondását. Csak alá kell kanyarintania - közölte Magyar Péter a Facebookon.
A Tisza Párt elnöke ezt követően ismertette, hogyan is képzeli el Takács Péter lemondó nyilatkozatát.
„Alulírott Takács Péter, a mai napon az alábbi indokok miatt azonnali hatállyal lemondok az egészségügyi államtitkári pozíciómról és bocsánatot kérek a magyar néptől.
1. A hathatós közreműködésemmel az Orbán-kormány évek óta szándékosan alulfinanszírozza az állami egészségügyet, hogy átterelje a betegeket a fizetős magánegészségügybe.
2. Nem törődtem azzal, hogy évente több tízezer honfitársunk veszíti életét megelőzhető és kezelhető betegségekben a megfelelő egészségügyi ellátás hiányában.
3. Semmit nem tettem azért, hogy ne kelljen meghalnia minden harmadik férfinak a 65. születésnapja előtt.
4. Letagadtam, hogy Európában Magyarországon a legmagasabb a kórházi fertőzések aránya. Semmit nem tettem azért, hogy Semmelweis Ignác hazájában legyen elegendő fertőtlenítőszer és megfelelő tisztaság a kórházakban.
5. Nem tettem semmit, hogy a betegeknek és az egészségügyi dolgozóknak ne 40 fokos kórtermekben kelljen szenvedniük és legalább a műtők klimatizáltak legyenek.
6. Nem tettem semmit azért, hogy Orbán Viktor leállítsa az ipari mértékű korrupciót és a magyar kórházakba megérkezzen ezer milliárd forint fejlesztési pénz.
7. Megszegtem a kötelességemet és nem azért dolgoztam, hogy sikerüljön orvosolni a több tízezres ápoló, szakdolgozó és szakorvos hiányt.
8. Magára hagytam a háziorvosokat és szétvertem az ügyeleti rendszert.
9. Korábban nem vállaltam a felelősséget a mentésirányítás és az EESZT rendszer összeomlása miatt, ami betegek tízezreinek életét veszélyeztette.
10. Letiltottam az egészségügyi dolgozókat, hogy az egyre súlyosbodó helyzetről tájékoztassák a magyar közvéleményt.
11. Ahelyett, hogy partnernek tekintettem volna az orvosokat és az ápolókat, valamint a Kamarákat, inkább beléjük rúgtam és megaláztam őket arcfelismerő rendszerek felszerelésével.
12. Pökhendi, arrogáns, fideszes stílusban belerúgtam a betegekbe, a hozzátartozókba és a saját egészségügyi kollegáimba.
13. Mindent szemrebbenés nélkül letagadtam: a kórházi penész létezését, a csótányokat, a kórház- és osztálybezárásokat, valamint a közegészségügyi szempontból életveszélyes állapotokat.
+1 Minden nap megszegtem az orvosi eskümet, csak azért, hogy pozícióban maradhassak.
Ennek ma véget vetek, vállalom a politikai és jogi felelősséget és a mai nappal távozom hivatalomból és erre szólítom fel Pintér Sándor belügyminisztert és Orbán Viktor miniszterelnököt is.
Budapest, 2025. augusztus 10.
Takács Péter”
Előzőleg az egészségügyi államtitkár egy vitára is kiállt a Tisza egészségügyi szakpolitikusával, Kulja Andrással az ATV-ben, amelyet követően azonban Kulja második vitát már nem vállalt, Takács szerint azért, mert azon vereséget szenvedett és Magyar eltiltotta a tiszásokat a további vitáktól. Az üzengetés azóta is tart, Takács le is tiltotta a tiszás egészségügyi szakpolitikust a Facebookon, Magyarral viszont folytatta az EESZT-összeomlás miatt is.Újra működik az EESZT, az e-recepteket is ki lehet váltaniEESZT: Magyar Péter szerint a leállásért Takács Péter, Rogán Antal és Kubatov Gábor is felelős lehet