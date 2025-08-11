Volodimir Zelenszkij: Oroszország megpróbálja félrevezetni az Egyesült Államokat, e Ukrajna ezt nem fogja megengedni

Oroszország megpróbálja félrevezetni az Egyesült Államokat, de Ukrajna ezt nem fogja megengedni – jelentette ki Volodimir Zelenszkij egy videóüzenetben
Az államfő – az Ukrainszka Pravda –.szankciókat és fokozott nemzetközi nyomásgyakorlást sürgetett Oroszországgal szemben az Egyesült Államok, Európa és más államok részéről. – Ha Oroszország nem akarja leállítani a háborút, akkor a gazdaságát kell leállítani” – fogalmazott Volodimir Zelenszkij. Hozzátette, hogy méltatja „azt az elszántságot, amellyel Donald Trump a háborús halálesetek megállítását célozza”. Szerinte ezek elsődleges célpontja Vlagyimir Putyin háborús szándéka, valamint az, hogy mindenkit megpróbál manipulálni, akivel kapcsolatba kerül.á.Az orosz-ukrán háború nem lett kevésbé véres, zajlik a vita, mi lenne a tömegek reakciója az ikonikus épületeket érő rakétatalálatokra Moszkva belvárosábanVolodimir Zelenszkij jelezte, hogy ő is kész találkozni Vlagyimir Putyinnal
Zelenszkij elmondta, hogy folyamatosan az Egyesült Államokkal dolgoznak a valódi béketeremtés érdekében, és úgy véli, nyilvánvaló: Oroszország nem tett érdemi lépéseket a béke felé. Az Egyesült Államok elnökeként Trump korábban bejelentette, hogy augusztus 15-én Alaszkában találkozik az orosz elnökkel. Sajtóértesülések szerint Washington és Moszkva olyan megállapodásról tárgyal, amely a háború leállítását célozza, ugyanakkor rögzítené Oroszország ellenőrzését Ukrajna egyes megszállt területein. Erre reagálva Zelenszkij kijelentette, hogy az ukrán területi kérdésre a választ már tartalmazza Ukrajna alkotmánya.Volodimir Zelenszkij: Nem fogjuk átadni a földjeinket a megszállóknak