robbanás;haláleset;Fekete-tenger;robbanószerkezet;Odessza;orosz-ukrán háború;

2025-08-10 19:34:00 CEST

Tengeri robbanószerkezetek miatt meghalt három fürdőző Odessza térségében

A két férfi és egy nő egy olyan tengerszakaszon vesztette életét, ahol tiltott a fürdőzés.