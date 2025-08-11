Orbán Viktor már szövögeti az őszi terveit, szeptember 7-én tartja a kötcsei találkozót

politika;Magyarország;Orbán Viktor;kötcsei találkozó;Harcosok Klubja;

2025-08-11 12:12:00 CEST

Erről elsőként a Harcosok Klubját tájékoztatta a miniszterelnök.

„Délután Fidesz-elnökségi. Asztalon az őszi politikai évad tervrajza. Szeptember 7-én kezdünk Kötcsével” – idézi a hvg.hu azt a bejegyzést, amelyet Orbán Viktor hétfő reggel a Harcosok Klubja zárt Facebook-csoportjában arról, hogyan kezdi a Fidesz a parlamenti választást felvezető kampány előtti időszakot.

Az, hogy a kötcsei találkozót szeptember 7-én tartják, megfelel a Magyar Péter által korábban már kiszivárogtatott fideszes menetrendnek. A Tisza Párt elnöke július elején szerezte meg azt a feljegyzést, amely szerint szeptember 7-én lesz a kötcsei találkozó után szeptember 21-én egy nagyszabású Harcosok Klubja-rendezvény a Papp László Budapest Sportarénában, valamint október 23-án Békemenet. Ebből eddig a kötcsei találkozón kívül annyi igaz még, hogy Orbán Viktor szeptember 20-ra hívta össze a Digitális Polgári Körök nagygyűlését, amelyeket később, a július 26-i tusványosi beszédében indított útnak. Rogán Antal tárcája, a Miniszterelnöki Kabinetiroda tagadta, hogy feljegyzés készült volna.

A Fidesz hagyományosan a kötcsei Dobozy-kúrián tartott zártkörű rendezvénnyel és benne Orbán Viktor előadásával indítja az őszi politikai évadot, most az utolsót a 2026. áprilisi parlamenti választás előtt.