Fidesz;Orbán Viktor;országjárás;megfélemlítés;fenyegetettség;támogatók;társadalmi változások;Magyar Péter;Tisza Szigetek;

2025-08-11 14:23:00 CEST

Magyar Péter szerint ahol csak jár Magyarországon, ott fenyegetik és megfélemlítik a Tisza Párt támogatóit

Az ellenzéki vezető szerint elsősorban a gazdákat és oktatási-nevelési intézmények dolgozóit zaklatja, vegzálja a hatalom.