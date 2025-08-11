Magyar Péter szerint ahol csak jár Magyarországon, ott fenyegetik és megfélemlítik a Tisza Párt támogatóit

„Elképesztő aljasságokra képes a jelenlegi hatalom, csak hogy eltántorítsa a honfitársainkat a változástól” – írja egyik hétfői Facebook-posztjában Magyar Péter. A Tisza Párt elnöke szerint ahova csak ellátogatott ő vagy a Tisza Párt valamelyik képviselője, ott a hatalom valamilyen módon megfélemlítette, megfenyegette azokat, akik támogatták őket valamilyen formában, vagy egyszerűen csak el akarják venni az emberek kedvét attól, hogy kiálljanak a változásért.
Az ellenzéki politikus fel is sorolt néhány példát, hogy állítása szerint mit tettek „az Orbán-janicsárok” az utóbbi időben „a főnökük” felbujtására:
egy zalai gazdának a látogatás után megmérgezték az állatait;
egy tejtermelő gazdától a látogatás után nem veszik át a tejet;
egy gazdának véletlenül a látogatás után leégett 15 hektárja;
egy óvodai vezetőt eltávolítottak a pozíciójából;
egy gyermekvédelmi vezetőt minden eszközzel megpróbálnak ellehetetleníteni, miután elmondta az igazságot;
több helyen már azelőtt megfenyegetik a honfitársainkat, mielőtt kiállnának;
és szinte minden honfitársunk verbális és írott fenyegetést kap a távozásunk után.
„Tényleg azt hiszi Orbán Viktor, hogy ha fenyegetik és gyalázzák a szorgos vidéki embereket, akkor majd megijednek és hatalomban tartják ezt az aljas, korrupt, bukott hatalmat?” – tette fel a kérdést Magyar Péter.
Szerinte azonban minden ilyen aljasság csak megerősíti a magyar vidék élni akarását és növeli a Tisza Párt támogatottságát a legkisebb településeken is.