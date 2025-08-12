Durvul a helyzet Szerbiában

politika;Szerbia;előrehozott választások;Aleksandar Vučić;

2025-08-12 15:52:00 CEST

Előrehozott választást jelentett be egyelőre meg nem határozott időpontban vasárnap este a rezsim kedvenc kereskedelmi csatornáján, a Pink Televízióban Aleksandar Vučić.

A szerb államfő ugyanezen televíziós beszédében egy új lakossági támogatási programot is ígért, amely állítása szerint több mint 15-20 százalékkal csökkenti majd az élelmiszerárakat.

A gazdasági program „előkészület alatt áll”, részleteit „néhány napon belül” ismertetik, mondta Vučić. Elmondása szerint a gazdasági csomag elkészítéséhez tanulmányozták a Magyarországon, Romániában és Észak-Macedóniában alkalmazott módszereket és ezeket figyelembe véve hozzák meg a lakosságnak kedvező döntéseket. A két említett európai uniós ország többek között ezen intézkedéseknek köszönhetően került nehéz helyzetbe, Magyarország gazdasági mélyrepülése valamint az EU-rekorder román költségvetési hiány nem épp a követendő gazdasági modellek közé tartozik. De a Vučić-rezsim már minden eszközt felhasznál a tavaly november elseje óta tartó társadalmi elégedetlenség enyhítésére, a hatósági és a kormányzó Szerb Haladó Párt (SNS) aktivistái által alkalmazott erőszak mellé a Magyarországon lakossági mézesmadzagnak bizonyult gazdasági intézkedéseket is bevetik.

Ezekre szükségük is lesz az előrehozott választásokon, amelyet a június végi ellenzéki tüntetések idején még kategorikusan elutasított az elnök. Vučić június végén, amikor a hatalom brutálisan lépett fel országszerte a párhuzamosan zajló több tízezres demonstrációk ellen, még kategorikusan állította, hogy nem fog engedni, és 2027 előtt biztosan nem lesznek Szerbiában választások. A vasárnap esti bejelentés azt sugallja, szorult helyzetben van a belgrádi hatalom, mindazonáltal azt is sejteti, hogy találtak „megoldást”. Vučić nem először kockáztat előrehozott voksolással, eddig, mégha nem is mindig számításai szerint alakultak, sosem veszített.

Az ellenzék kezdetben elutasította az előrehozott választást, azt hangsúlyozva, hogy egy, a Vučić-rezsim felügyelete alatt megrendezett újabb voksolás tisztaságára nincs garancia, hiszen a legutóbbi választásokon is visszaélések sora történt. Az ellenzék most már vélhetően arra számít, hogy túl nagy a társadalmi elégedetlenség a rezsimmel szemben, ahhoz, hogy elcsalható legyen a választás, Vučić-ék pedig abban reménykednek, hogy a nagyszabású élelmiszerár csökkentés elegendő lesz a kormányzat átmentésére.

A jelenlegi közhangulat nem kedvez a hatalomnak, de annak sem, hogy továbbra is ellenálljanak a lakossági nyomásnak. Vasárnap esti beszédében Vučić azt hangsúlyozta, hogy „eljött a felelősség ideje”, és hozzátette, hogy az embereknek nem kell aggódniuk, hiszen ő mindig a békét és a párbeszédet szorgalmazza.

A társadalmi béke azonban, az elnök minden ígérete ellenére egyre inkább az álom kategóriába tartozik. Ezen a hétvégén is összetűzések sora történt az ellenzéki tüntetők és a haladó párt aktivistái, valamint a rendfenntartók és a tüntetők között. Verbászon a rendfenntartók napokon át azt is megakadályozták, hogy egy fotókiállítás nyíljon az elmúlt hónapok tüntetéseinek képeivel, és a látogatók elől is elzárták a szlovák kisebbségi települést.

A több mint kilenc hónapja tartó kormányellenes tüntetések és az egyre erősödő kormányzati ellenlépések mélységesen megosztják a balkáni országot, az utóbbi hetekben már rendszerint, minden tiltakozó megmozdulás erőszakba, összecsapásokba torkollt. Vučić új mézesmadzag gazdasági csomagja mellett táborának mozgósítását is folytatja. Vasárnap bejelentette, hogy szeptemberben Újvidéken – a szerbiai ellenzéki tüntetések kiindulópontján és legfőbb bázisán – újabb haladó nagygyűlést szerveznek, „mégpedig nagyobbat, mint amilyen április 12-én volt Belgrádban”, mert, mint mondta, „az újvidékiek megérdemelnek egy ilyen rendezvényt mindazért, amit az elmúlt hónapok blokádjaitól elszenvedtek”. Bizonyíthatatlan vádaskodó propagandába is belement az elnök, ugyanis azt állította minden alátámasztás nélkül, hogy az ellenzéki polgári demonstrációk részvevői 100-200 eurót kapnak egy-egy tüntetésen való részvételért.