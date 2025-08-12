Szijjártó Péter az orosz miniszterelnök-helyettessel tekintette át a Donald Trump és Vlagyimir Putyin találkozóját megelőző körülményeket

Ezen a héten minden bizonnyal Alaszka lesz a legkeresettebb földrajzi név az internetes keresőkben, s nem is ok nélkül: az amerikai és az orosz elnök találkozójának jelentősége még a Holdról is látszik – állapította meg Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán.
A tárcavezető közölte, hétfő délután Denis Manturov orosz miniszterelnök-helyettessel telefonos megbeszélésen tekintették át a csúcstalálkozót megelőző nemzetközi politikai körülményeket.
„Megerősítettem Magyarország álláspontját, mely szerint az ukrajnai háborúnak nem a csatatéren, hanem a tárgyalóasztalnál van a megoldása, amit legnagyobb eséllyel egy amerikai-orosz megállapodás hozhat el. Ezért Magyarország üdvözli és nagy várakozással tekint az amerikai és az orosz elnök találkozójára. Mi mindig is a tűzszünet, a béketárgyalások és a diplomáciai csatornák nyitva tartása mellett érveltünk, akkor is, amikor minket ezért alpári támadások értek az európai és a korábbi amerikai politikai vezetők részéről” – fogalmazott.
Azért azt is hozzátette, sajnálattal kellett megállapítaniuk, hogy az Európai Unió háborúpárti politikusai a péntekig hátralévő napok mindegyikét igyekeznek felhasználni arra, hogy aláaknázzák a békéhez vezető utat és ellehetetlenítsék a Trump-Putyin találkozó sikerét.
A külügyminiszter bejegyzését azzal zárta: „Magyarország a csúcstalálkozó sikerében érdekelt, ahhoz minden szükséges támogatást megadunk, és minden erőnkkel azon leszünk, hogy megakadályozzuk a csúcstalálkozót ellehetetleníteni, megnehezíteni próbáló brüsszeli törekvéseket".