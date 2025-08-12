A Soproni Sörnapok szervezője közölte, a költségek csökkentése miatt mondta le a Punnany Massif fellépését

Sopron;költségcsökkentés;Punnany Massif;

Az önkormányzati cég hozzátette, a bizonytalanságok következtében szinte az összes fellépővel csak az elmúlt két hétben kötött szerződést.

A költségek csökkentése miatt bontott szerződést a soproni önkormányzati cég a Punnany Massiffal – közölte a Soproni Sörnapokat szervező Soproni Városmarketing Nonprofit Kft. a Telex megkeresésére.

Vasárnap a 444 számolt be arról, hogy a szervező döntése alapján a zenekar mégsem lép fel a soproni rendezvényen, ahol egyébként tavaly is koncertezett. A Punnany Massif menedzsere a portálnak azt írta, a szervező „a rendezvény koncepciójának átalakítására” hivatkozva állt el a szerződéstől. A 444 ugyanakkor egy forrásától úgy értesült, Farkas Ciprián fideszes polgármester azzal indokolta a szerződésbontást, hogy attól tart, még a végén „a tusványosihoz hasonló balhé” lesz a Punnany Massif soproni fellépésén is. Az együttes egyik alapító tagja, Felcser Máté ugyanis akkor a 2016-ban a NER által megszüntetett Népszabadság logójával a pólóján lépett színpadra, emellett több párt – a KDNP, az Együtt, a Jobbik és a Párbeszéd – logója megjelent a kivetítőn áthúzva. Az eseményen emellett egy kifejezetten kormánykritikus dal is elhangzott.

Arról, hogy pontosan mit kell érteni a koncepció átalakítása alatt, a Telex megkérdezte az önkormányzati tulajdonban lévő Soproni Városmarketing Nonprofit Kft.-t. A céget vezető Kuslics Balázs szerint mindez az ő döntése volt, és a költségek csökkentése miatt döntött így.

Azt írta, a rendezvényhez csak a fix keretösszeget biztosította az önkormányzat, a programok összeállítását és lebonyolítását a cég végzi ezen pénzügyi keretek között.

„Az előadói és alvállalkozói költségek folyamatos és nagymértékű emelkedése, valamint a rendelkezésre álló források csökkenése miatt eredeti terveinkkel ellentétben, rendezvényünket idén végül a korábbiaknál kisebb színpadon, rövidebb műsoridővel, a város Főterén tartjuk meg”

– írta Kuslics Balázs, hozzátéve, tavaly ugyanezt a rendezvényt Soproni Piknik néven még a Lővér Kempingben rendezték meg.

Kuslics közölte, a bizonytalanságok miatt szinte az összes fellépővel csak az elmúlt két hétben kötöttek szerződést – a Punnany Massif volt gyakorlatilag az egyetlen zenekar, amelyet még korábban, tavasszal kerestek meg egy másik rendezvény miatt, és az egyeztetési nehézségek következtében maradtak végül az augusztusi időpontban. Levelében azt is írta, az átszervezéssel közel 14 millió forintot spóroltak, a rendezvény így idén körülbelül 27 millió forintból jön majd ki.

„Ingyenes szabadtéri rendezvényeink mindig is mentesek voltak a pártpolitikai üzengetésektől, pártpolitikai jelképek pedig sem a színpadon, sem a nézőtéren nem jelentek meg. Célunk továbbra is az, hogy vallási, etnikai és politikai hovatartozás nélkül mindenki jól érezhesse magát a rendezvényeinken”

– írta az ügyvezető, amikor a Telex arról kérdezte, volt-e köze a zenekar politikai véleménynyilvánításának a koncert lemondásához.