Egy koncert kivetítőjén üzent a fesztiválozóknak a Magyarországról kitiltott Kneecap a Szigeten

Orbán Viktor;Sziget Fesztivál;kitiltás;Kneecap;

2025-08-12 07:34:00 CEST

A tömegben zúgott a Fuck Orbán.

Hétfőn este lépett volna fel a Kneecap a Szigeten, és bár az Orbán-kormány kezdeményezésére a belfasti ír raptriót Magyarországról, a zenekar így is megtalálta a módját, hogy üzenjen a fesztiválon – írja a 24.hu.

A Kneecap néhány órával a koncert előtt az Instagramon adott hírt arról, hogy a Buzz Stage-en Casey Lowery fellépése előtt közvetlenül üzenni fog a fesztiválozóknak. A portál szerint a színpadon a következőt vetítették ki:

„Hello Sziget, reméljük élvezitek a fesztivált, és jól vagytok. Bárcsak ott lehetnénk veletek a világ egyik legjobb fesztiválján és az első európai fesztiválon, ahol valaha fellépett a Kneecap. De nem lehetünk egy gyűlölettel teli ember miatt. Orbán Viktor miatt. Soha egyetlen országban sem ítéltek el minket. Felemeljük a szavunkat az elnyomás ellen. (…) Izrael népirtást követ el a palesztinok ellen. Orbán Viktor és a kormánya támogatja ezt. Orbán Viktor és a kormánya megpróbálta eltörölni a Pride-ot. Kudarcot vallottak. Össze kell fognunk. Lépjünk fel Orbán ellen. Lépjünk fel Izrael ellen. Lépjünk fel a népirtás ellen.”

A tömegből a Kneecap augusztus 1-i katowiceikoncertjéhez hasonlóan zúgott a Fuck Orbán.

Mint ismert, a Izrael-ellenes, markánsan palesztinpárti kiszólásairól ismert belfasti ír raptriót az Orbán-kormány kezdeményezésére tiltották ki Magyarországról, miután a Sziget Fesztivál szervezői nem voltak hajlandóak lemondani a fellépését. A döntés okaként az antiszemita gyűlöletbeszédet, valamint a Hamász és a Hezbollah nyílt éltetését emelték ki. Ennek megfelelően az Idegenrendészeti Főigazgatóság határozata alapján három év időtartamra önálló beutazási és tartózkodási tilalmat rendeltek el az északír raptrió mindegyik tagja, vagyis J.J. Ó Dochartaigh, Liam Óg Ó hAnnaidh és Naoise Ó Cairealláin ellen. Ez azt jelenti, hogy három évig egyikük sem léphet Magyarország területére.