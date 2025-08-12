Donald Trump közölte, megkérdezte Orbán Viktort arról, Ukrajna legyőzheti-e Oroszországot

Oroszország;Ukrajna;Orbán Viktor;Donald Trump;

A „nagyon-nagyon okos” magyar kormányfő pedig úgy nézett rá, mintha nem hinné el, hogy ekkora hülyeséget kérdez.

Orbán Viktor is szóba került Donald Trump amerikai elnök hétfői sajtótájékoztatóján, amit a washingtoni hajléktalanhelyzetről tartott – vette észre a Telex.

A portál összefoglalója szerint a fehér házi sajtótájékoztató vége felé az egyik újságíró arról kérdezte az amerikai elnököt, hogy amennyiben jól sikerül a találkozója Vlagyimir Putyinnal, és az oroszok hajlandóak a békekötésre, helyreállhat-e az amerikai–orosz kereskedelem. Donald Trump válaszul arról kezdett beszélni, örülne, ha Vlagyimir Putyin a kereskedelem felé fordulna a háborúzás helyett, de az amerikai elnök szerint az oroszok már csak ilyenek, folyton háborúznak.

Ezen a ponton idézte fel Trump egy korábbi beszélgetését Orbán Viktorral, ahol Oroszországról kérdezte a magyar miniszterelnököt, aki az amerikai elnök szavaival élve „nagyon-nagyon okos ember”, akit egyesek szeretnek, mások pedig nem.

„Ukrajna legyőzheti Oroszországot? – érdeklődtem, mire úgy nézett rám, mintha nem hinné el, hogy ekkora hülyeséget kérdezek”

– idézte fel.

Mint mondta, Orbán Viktor válaszában kifejtette, hogy Oroszország egy hatalmas ország, amelynek gyakorlatilag lételeme a háborúzás. A magyar miniszterelnök azt is elmagyarázta Donald Trumpnak, hogy mi a különbség a kínai és az orosz stratégia között: Orbán Viktor szerint Kína a kereskedelmi erejét használva győzi le ellenfeleit, míg Oroszország harcban, háborúk árán. Ez utóbbi „egy nagyon érdekes megállapítás volt” az amerikai elnök szerint.

A válasz egyébként az, hogy nem, Orbán Viktor szerint Ukrajna nem győzheti le Magyarországot, a magyar miniszterelnök legalábbis többször kifejtette már, hogy az idő Vlagyimir Putyinnak dolgozik, Ukrajna eleve csak nyugati támogatással tudja tartani magát, nevezte már a szomszéd országot senkiföldjének, 2023 áprilisában pedig pénzügyileg nem létező országnak is, nemrég pedig világosan célzott arra, hogy soha nem akarja Ukrajnát az Európai Unióban látni. Ez az egész lehet az oka, hogy egy 2024. februári felmérés szerint az ukránok több mint fele, 52 százaléka Magyarországot ellenséges államnak tartja.