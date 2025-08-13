Hadházy Ákos közölte, újabb képeket kapott Hatvanpusztáról

Orbán Viktor;Hadházy Ákos;Hatvanpuszta;

A független országgyűlési képviselő forrásai szerint a földalatti járatok falazatát ukrán vendégmunkások építették, a fővállalkozó pedig Mészáros Lőrinc cége volt.

„Újabb képeket kaptam Hatvanpusztáról” – közölte Hadházy Ákos szerda reggel a Facebook-oldalán.

A független országgyűlési képviselő posztjában azt írta: „Az egyik képen az épület alatti pincerendszer újabb részlete látszik egy újabb titokzatos nehéz vasajtóval. Korábban elmondtam, hogy – mint ahogyan a légifelvételeken látszik –, a téglafalon kívül 60 centis vasbeton falak vannak.

Mint egy óvóhely… A másik kép a belső udvar medencéjének építéséről készült. Vajon egy »mezőgazdasági üzem« esetén ennek mi a funkciója? Tűzvíz tározó? Juh itató? Kacsaúsztató?”

Az ellenzéki politikus szerint a képeket három olyan forrásától kapta, akik mind a miniszterelnök apjának tulajdonában álló birtokon dolgoznak. Ők egyöntetűen azt állították, hogy a földalatti járatok falazatát ukrán vendégmunkások építették, a fővállalkozó pedig a felcsúti milliárdos, Mészáros Lőrinc cége volt.