Emberölés bűntette gyanújával indított nyomozást Sebestyén József halála miatt Magyarországon a legfőbb ügyész

Emberölés bűntette miatt indít büntetőeljárást Magyarországon Sebestyén József ügyében a legfőbb ügyész utasítására – értesült az Index.
A Legfőbb Ügyészség helyettes szóvivője a kormányközeli portál érdeklődésére azt közölte, hogy a nyomozást a rendőrség folytatja le, a szükséges információk és bizonyítékok nemzetközi bűnügyi jogsegély keretében szerezhetők be.
Serfőző Katalin tájékoztatása szerint a vizsgálat alapjául egy magánszemély feljelentése szolgál, amely szerint ismeretlen ukrán toborzók Ukrajna területén, az ukrán hadsereghez történő toborzás és kiképzés során bántalmaztak egy magyar nemzetiségű férfit. A bűncselekmény 2025. július 6-án a férfi halálához vezetett, a körülmények azonban tisztázatlanok. „Ez a cselekmény jelenleg emberölés bűntette gyanújának a megállapítására alkalmas” – fogalmazott Serfőző Katalin, hozzátéve, hogy az elhunyt férfi a személyi nyilvántartás szerint magyar állampolgár volt, magyarországi lakcímmel rendelkezett.Volodimir Zelenszkij felügyelete alatti teljes vizsgálatot indított Ukrajna Sebestyén József halála ügyébenEgy kárpátaljai magyar ápoló szerint nem voltak verés nyomai Sebestyén Józsefen, a NER-közeli média azonnal nekiesett
A Büntető törvénykönyv értelmében a magyar büntetőjog alkalmazható olyan esetben is, amikor magyar állampolgárt ér külföldön sérelem, nem magyar állampolgár részéről, feltéve, hogy az adott cselekmény a magyar jog szerint büntetendő. Ilyen esetekben a büntetőeljárás megindításáról a legfőbb ügyész dönthet – derült ki a közleményből.
Ennek megfelelően Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész elrendelte az eljárás elindítását emberölés gyanúja miatt, a nyomozást a rendőrség folytatja.
Mint arról korábban hírt adtunk, Sebestyén József múlt hónapban a beregszászi kórházban veszítette életét tisztázatlan körülmények között. A magyar kormányzati kommunikáció szerint abba halt bele, hogy ukrán toborzótisztek megverték, míg más források azt állították, nem voltak láthatók külsérelmi nyomok a testén. Az ukrán hatóságok tagadták, hogy gyilkosság történt volna.Ukrajna azt állítja, vizsgálják Sebestyén József halálának körülményeitNem az állítólag halálra vert kárpátaljai férfi, Sebestyén József szerepel az egyik fotón, amelyet Orbán Viktor megosztott róla