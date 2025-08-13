Emberölés bűntette gyanújával indított nyomozást Sebestyén József halála miatt Magyarországon a legfőbb ügyész

Ukrajna;Legfőbb Ügyészség;nyomozás;emberölés;

2025-08-13 15:02:00 CEST

A magyar férfi halálának körülményei egyelőre tisztázatlanok.

Emberölés bűntette miatt indít büntetőeljárást Magyarországon Sebestyén József ügyében a legfőbb ügyész utasítására – értesült az Index.

A Legfőbb Ügyészség helyettes szóvivője a kormányközeli portál érdeklődésére azt közölte, hogy a nyomozást a rendőrség folytatja le, a szükséges információk és bizonyítékok nemzetközi bűnügyi jogsegély keretében szerezhetők be.

Serfőző Katalin tájékoztatása szerint a vizsgálat alapjául egy magánszemély feljelentése szolgál, amely szerint ismeretlen ukrán toborzók Ukrajna területén, az ukrán hadsereghez történő toborzás és kiképzés során bántalmaztak egy magyar nemzetiségű férfit. A bűncselekmény 2025. július 6-án a férfi halálához vezetett, a körülmények azonban tisztázatlanok. „Ez a cselekmény jelenleg emberölés bűntette gyanújának a megállapítására alkalmas” – fogalmazott Serfőző Katalin, hozzátéve, hogy az elhunyt férfi a személyi nyilvántartás szerint magyar állampolgár volt, magyarországi lakcímmel rendelkezett.

A Büntető törvénykönyv értelmében a magyar büntetőjog alkalmazható olyan esetben is, amikor magyar állampolgárt ér külföldön sérelem, nem magyar állampolgár részéről, feltéve, hogy az adott cselekmény a magyar jog szerint büntetendő. Ilyen esetekben a büntetőeljárás megindításáról a legfőbb ügyész dönthet – derült ki a közleményből.

Ennek megfelelően Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész elrendelte az eljárás elindítását emberölés gyanúja miatt, a nyomozást a rendőrség folytatja.

Mint arról korábban hírt adtunk, Sebestyén József múlt hónapban a beregszászi kórházban veszítette életét tisztázatlan körülmények között. A magyar kormányzati kommunikáció szerint abba halt bele, hogy ukrán toborzótisztek megverték, míg más források azt állították, nem voltak láthatók külsérelmi nyomok a testén. Az ukrán hatóságok tagadták, hogy gyilkosság történt volna.