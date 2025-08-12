Megjelent a Szigeten a 11 milliomodik Szitizen

Sziget Fesztivál;2025;

2025-08-12 07:15:00 CEST

2025. augusztus 11-én, hétfőn, a fesztivál zárónapján, 14 óra 30 perckor belépett a Szigetre a kezdetektől számított 11 milliomodik látogató.

Kormos Emília Panna életében először jár a Szigeten és rögtön a bejáratnál fotósok hada fogadta, hisz' ő a kezdetektől számított 11 milliomodik Sziget-látogató. Az Ománban élő gimnazista lány a nagynénjével érkezett a fesztiválra, elmondása szerint a Chappell Roan koncert volt a fő vonzerő, de már kora délután kijött, hogy felfedezze a Szigetet.