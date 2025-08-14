Megint meghosszabbította a „tömeges bevándorlás” okozta válsághelyzetet az Orbán-kormány

Orbán-kormány;bevándorlás;válsághelyzet;migrációs válsághelyzet;

2025-08-14 07:13:00 CEST

Jövő tavaszig marad érvényben.

További hat hónappal, 2026. március 7-ig hosszabbítja meg az Orbán-kormány a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet – derült ki a Magyar Közlönyből, szúrta ki a Telex.

A válsághelyzet szeptember 6-án jár le, ezt hosszabbítják meg az újabb rendelettel. A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet először 2016. március 9-én rendelték el Magyarország egész területére, azóta félévente meghosszabbítják. Emellett az országban 2022 májusa óta „háborús veszélyhelyzet” is érvényben van.