Szijjártó Péter egyetért az orosz hírszerzés Magyar Péter ellen kampányoló jelentésével

A Magyar Távirati Iroda (MTI) beszámolója szerint Szijjártó Péter csütörtökön a Fidesz Harcosok Órája című podcastjében reagált az orosz hírszerzés szerdai jelentésére, miszerint az Európai Bizottság hatalomváltást akar elérni Magyarországon.
A külgazdasági és külügyminiszter szerint a jelentésben semmi újdonság nincs. Azt mondta, Brüsszel le akarja váltatni a magyar kormányt, ezt mindenki látja. „Brüsszel abban érdekelt, hogy a 27. európai uniós tagállamban is egy őt kiszolgáló, a brüsszeli törekvésekhez kritikátlanul viszonyuló, a brüsszeli birodalomépítést kiszolgáló kormány jöjjön létre” – jelentette ki Szijjártó.
A tárcavezető értékelése szerint „erről szólt ez a tegnapi hatalmas leleplezés, amit évek óta tudunk”. Hozzátette, a magyar embereknek nem mondhatják meg Brüsszelből, hogy kit válasszanak. Szijjártó megemlítette, hogy az ukrán törekvés egybeesik a brüsszeli törekvésekkel, hiszen „Brüsszelben sem csinálnak titkot abból, hogy ki az új arca Magyarországnak”. Szerinte a legfontosabb brüsszeli és ukrán külpolitikai cél, hogy „minket, a jelenlegi magyar kormányt megbuktassák, és a Tiszát hatalomba segítsék a következő parlamenti választáson”.
Az ügy előzménye, hogy szerdán nyíltan Magyar Péter ellen kezdett kampányolni a közvetlenül Vlagyimir Putyin felügyelete alatt álló orosz külföldi hírszerzés. A KGB utódszervezete, a Külső Hírszerző Szolgálat (SZVR) ugyanis kiadott egy közleményt, amit az MTI is lehozott, és amiben a Fidesz Magyar Péter elleni fő vádjait ismétlik el.Nyíltan Magyar Péter ellen kampányol a közvetlenül Vlagyimir Putyin felügyelete alatt álló orosz külföldi hírszerzés
Az SZVR helyzetértékelése szerint az orosz hírszerzés „tudni véli”, hogy az Európai Bizottság elnöke az ellenzéki Tisza Párt vezetőjét tartja a kormányfői poszt legesélyesebb várományosának, és támogatására már jelentős anyagi, adminisztratív, média- és lobbierőforrásokat mozgósítottak. „A terv az, hogy a 2026 tavaszi parlamenti választásokon, vagy talán még korábban hatalomra juttassák” – áll az anyagban.Magyar Péter kijelentette, hogy nem fél sem Orbán Viktortól, sem Vlagyimir Putyintól
Magyar Péter szerdán az országjárása balatonfüredi állomásán már egyszer reagált az ügyre. Akkor azt mondta, „összenő, ami összetartozik”, ám leszögezte: nem fél sem Orbán Viktortól, sem Vlagyimir Putyintól. Csütörtökön pedig a Facebook-oldalán arról írt, hogy „tegnap hivatalosan is elindult a hadművelet Magyarország ellen”, és 34 év után Oroszország újra közvetlenül akar beavatkozni a magyar politikába.
Az ellenzéki politikus hozzátette, „azonnali magyarázatot követel Oroszország hazánkba akkreditált nagykövetétől, hogy kinek a megbízásából, pontosan milyen céllal avatkoznak be a magyar belügyekbe”.