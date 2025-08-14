Szijjártó Péter egyetért az orosz hírszerzés Magyar Péter ellen kampányoló jelentésével

Oroszország;Szijjártó Péter;orosz hírszerzés;Magyar Péter;Tisza Párt;

2025-08-14 15:16:00 CEST

A külgazdasági és külügyminiszter szerint „semmi újdonság nincs” a közvetlenül Vlagyimir Putyin felügyelete alatt álló orosz külföldi hírszerzés megállapításaiban, azt, hogy „Brüsszel” le akarja váltatni a magyar kormányt, mindenki látja.

A Magyar Távirati Iroda (MTI) beszámolója szerint Szijjártó Péter csütörtökön a Fidesz Harcosok Órája című podcastjében reagált az orosz hírszerzés szerdai jelentésére, miszerint az Európai Bizottság hatalomváltást akar elérni Magyarországon.

A külgazdasági és külügyminiszter szerint a jelentésben semmi újdonság nincs. Azt mondta, Brüsszel le akarja váltatni a magyar kormányt, ezt mindenki látja. „Brüsszel abban érdekelt, hogy a 27. európai uniós tagállamban is egy őt kiszolgáló, a brüsszeli törekvésekhez kritikátlanul viszonyuló, a brüsszeli birodalomépítést kiszolgáló kormány jöjjön létre” – jelentette ki Szijjártó.

A tárcavezető értékelése szerint „erről szólt ez a tegnapi hatalmas leleplezés, amit évek óta tudunk”. Hozzátette, a magyar embereknek nem mondhatják meg Brüsszelből, hogy kit válasszanak. Szijjártó megemlítette, hogy az ukrán törekvés egybeesik a brüsszeli törekvésekkel, hiszen „Brüsszelben sem csinálnak titkot abból, hogy ki az új arca Magyarországnak”. Szerinte a legfontosabb brüsszeli és ukrán külpolitikai cél, hogy „minket, a jelenlegi magyar kormányt megbuktassák, és a Tiszát hatalomba segítsék a következő parlamenti választáson”.

Az ügy előzménye, hogy szerdán nyíltan Magyar Péter ellen kezdett kampányolni a közvetlenül Vlagyimir Putyin felügyelete alatt álló orosz külföldi hírszerzés. A KGB utódszervezete, a Külső Hírszerző Szolgálat (SZVR) ugyanis kiadott egy közleményt, amit az MTI is lehozott, és amiben a Fidesz Magyar Péter elleni fő vádjait ismétlik el.

Az SZVR helyzetértékelése szerint az orosz hírszerzés „tudni véli”, hogy az Európai Bizottság elnöke az ellenzéki Tisza Párt vezetőjét tartja a kormányfői poszt legesélyesebb várományosának, és támogatására már jelentős anyagi, adminisztratív, média- és lobbierőforrásokat mozgósítottak. „A terv az, hogy a 2026 tavaszi parlamenti választásokon, vagy talán még korábban hatalomra juttassák” – áll az anyagban.

Magyar Péter szerdán az országjárása balatonfüredi állomásán már egyszer reagált az ügyre. Akkor azt mondta, „összenő, ami összetartozik”, ám leszögezte: nem fél sem Orbán Viktortól, sem Vlagyimir Putyintól. Csütörtökön pedig a Facebook-oldalán arról írt, hogy „tegnap hivatalosan is elindult a hadművelet Magyarország ellen”, és 34 év után Oroszország újra közvetlenül akar beavatkozni a magyar politikába.

Az ellenzéki politikus hozzátette, „azonnali magyarázatot követel Oroszország hazánkba akkreditált nagykövetétől, hogy kinek a megbízásából, pontosan milyen céllal avatkoznak be a magyar belügyekbe”.