Hadházy Ákos segítséget ígér a hídfoglaló momentumos tüntetőknek

ügyészség;tüntetés;vád;Szabadság híd;indítvány;felfüggesztett börtönbüntetés;ülősztrájk;Hadházy Ákos;Momentum;hídfoglalás;

2025-08-14 21:40:00 CEST

Az aktivisták tényleg a szabadságért ültek a Szabadság hídon, de most ezért, ha felfüggesztve is, de leültetnék őket. Az ellenzéki képviselő szerint nincs mese, készülni kell az ellenállásra.

Az első és legfontosabb: nem hagyjuk ezeket az embereket magukra, segíteni fogunk nekik minden eszközzel – közölte csütörtök délutáni Facebook-posztjában Hadházy Ákos, A független országgyűlés, aki kora tavasztól a nyár derekáig több hónapon át szervezett tüntetést a gyülekezési jogot, a véleménynyilvánítás jogát, az emberi- és szabadságjogokat korlátozó fideszes törvények ellen, s idén április 22-én a Momentum is részt vett a tüntetésen, és aktivistáik békésen, de elfoglalták a Szabadság hidat, és többen ülősztrájkkal tiltakoztak fél órán át.

A napokban kiderült az ellenzéki párt öt aktivistájára javasol felfüggesztett börtönbüntetést az ügyészség, a vád: csoportosan és társtettesként elkövetett, közérdekű üzem működése megzavarása bűntettének kísérlete. Amint arról beszámoltunk, Bedő Dávid, a Momentum parlamenti frakcióvezetője a Népszavának elmondat, hogy az ügyészség mostani vádlottjai még csak nem is közszereplők; mindössze 18-22 éves fiatalokról és egy idősebb nőről van szó.

Az egyik vádlott, egy húszas éveiben lévő fiatal a 444-nek azt mondta: „Amikor a rendőrök elkezdtek embereket kiemelni, volt, akinél kellett testi kényszerítést alkalmazni, de én az első felszólításra felálltam, aztán igazoltattak és közölték velem, hogy szabálysértési eljárást indítanak.” – Már a következő hét csütörtökön az Ügyfélkapun keresztül kapott értesítést arról, hogy nyomozást indított a rendőrség csoportosan elkövetett, közérdekű üzem működésének megzavarásának gyanúja miatt összesen öt ember ellen. Nem sokkal később behívták őket a Teve utcába kihallgatásra, ujjlenyomatot vettek tőlük, lefényképezték őket, majd ismertették a gyanút. A gyanúsítottak panasszal éltek, vallomást nem tettek, továbbá indítványozták az eljárás megszüntetését is a Budapesti Rendőr-főkapitányságnál. Ennek az indítványnak az elbírálása még nem érkezett meg, de múlt héten a gyanúsítottak levelet kaptak az ügyészségtől miszerint vádemelés történt – olvasható a cikkben.

„A második gondolatom az, hogy az az ország, ahol békés tiltakozás miatt börtönbe lehet kerülni, biztosan nem demokrácia. Ezt remélem, egyre többen megértik, és belátják, hogy nem elég kivárni a csodát, aktívan készülni kell az ellenállásra. A harmadik pedig az, hogy ezt az aljasságot csak azért lehetett megtenni, mert a tiltakozók kevesen voltak. Ha ezrek és tízezrek állnak melléjük, már nem mernék megtenni, ezt a Budapest Pride esete világosan megmutatta” – szögezte le Hadházy Ákos.

Az eseményről lapunk is tudósított. A rendőrség intézkedéséről azt írtuk: „A felszólítás megtörtént, a földön ülő tüntetőket körbevették, a többieket a járdákra szorították. Előzőleg Bedő Dávid, a Momentum parlamenti frakcióvezetője legfeljebb passzív ellenállásra kérte a demonstrálókat, hozzátéve, hogy megbírságolhatják őket, de a gyülekezési törvény korlátozásába nem nyugodhatnak bele. A rendőrök végül a földön ülőket is egyenként felállították és a járdára kísérték vagy egyszerűen ketten megfogták és kiemelték. Mindenkit, az újságírókat is igazoltatták, és az intézkedés este fél 8 előtt be is fejeződött, a tüntetők végül a budai oldalon elhagyták a Szabadság hidat, így annak az elfoglalása véget is ért.”