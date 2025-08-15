Betörtek a kecskeméti katonai repülőtérre, MIG-29-es vadászgépek alkatrészeit vitték el

repülőtér;Kecskemét;betörés;MiG-29;

2025-08-15 06:46:00 CEST

A behatolók egyszerűen átvágták a drótkerítést, hogy bejussanak.

Nagyjából két héttel ezelőtt ismeretlenek jutottak be a kecskeméti katonai repülőtérre, ahonnan ellopták a MIG-29-es vadászgépek lokátoralkatrészeit – írja a Blikk.

A lap informátora szerint a behatolók egyszerűen átvágták a drótkerítést, felhajtották, és így be tudtak menni a reptér területére. A MIG-ek lokátorteréből vittek el alkatrészeket, ez a repülő orrkúpja mögött található, így azt is meg kellett rongálniuk, hogy hozzáférjenek.

A Blikk felidézi, 2019-ben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egyben próbálta eladni a még meglévő 19 MIG-29-est. Pályázat útján próbálták értékesíteni a szabad ég alatt tárolt repülőket, ám az elektronikus aukción egyetlen licit sem érkezett. Pedig a 2,8 milliárdos kikiáltási ár nem is tűnt olyan rossznak, hiszen a repülők mellé a csomagban járt volna még 20 hajtómű és 298 egyéb tartozék, köztük rakéták is. Az ügyletet azonban az is nehezítette, hogy NATO-tagként csak úgy adhattuk volna el a repülőket, ha ahhoz a gyártó Orosz Föderáció hozzájárul. A repülőket annak idején 800 millió dollárért – akkori értéken számolva 70-80 milliárd forintért – kaptuk meg az oroszoktól, csökkentve ezzel adósságukat.