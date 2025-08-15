Számos szabálytalanságot találtak a Sziget alatt ellenőrzött taxiknál, volt, aki a Nyugatitól 60 ezer forintért vitte el utasait a fesztiválra

ellenőrzés;Sziget Fesztivál;taxisok;BKK;

2025-08-15 10:49:00 CEST

A sofőrt csalás gyanújával előállították a rendőrök.

A Sziget Fesztivál nyolc napja alatt tíz ellenőr két műszakban csaknem 400 ellenőrzést végzett a taxisok körében. 164 esetben készült hivatalos jegyzőkönyv, és 89 tartalmazott szabálytalanságot: 83 alkalommal a taxiszolgáltatás, 6 alkalommal pedig az engedély nélküli taxiszolgáltatás miatt szabtak ki büntetést – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).

A BKK 54 esetben próbavásárlók közreműködésével hajtotta végre az ellenőrzést. A közleményben az áll,

a hatóságok a BKK ellenőreinek közreműködésével hat járműről vettek le rendszámot, amellyel a szükséges engedélyek nélkül végeztek személyszállítást.

többször előfordult, hogy a taxisofőrök nem a kért úti célra szállították utasaikat, ezekben az esetekben a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) munkatársai a járműveket kivették a forgalomból, majd az ellenőrzési pontra kísérték.

általános probléma volt, hogy a járművezetők nem adtak pénzügyi bizonylatot, valamint hiányoztak a kötelező arculati elemek a járművekről, úgymint az utastájékoztatók, a műszerfali tarifatábla vagy a taxiállomás-használati hozzájárulás matricája.

előfordult, hogy egy taxis több mint másfél éve lejárt személytaxi-vezetői igazolvánnyal szállított utast.

az engedéllyel rendelkező taxisok körében is akadtak, akik a jogszabályban meghatározott hatósági árnál jóval magasabb viteldíjat alkalmaztak. A BKK többször tapasztalta, hogy a taxisofőrök előre meghatározták a viteldíjat, és taxaméter használata nélkül, az előre meghatározott összeg ellenében teljesítettek szolgálatot.

olyan taxist is elfogtak, aki a Nyugati pályaudvartól a fesztivál helyszínére 60 000 forintért szállította az utasokat – ez több mint tizenkétszerese a szabályos viteldíjnak. A sofőrt a BRFK munkatársai csalás gyanújával előállították.

a BKK többször is azonosított engedély nélküli szolgáltatókat, amelyek különféle mobilalkalmazásokon keresztül, hétköznapi civil járművekkel végeztek személyszállítást. Ezekben az esetekben a BRFK közúti bírságot szabott ki, a Közlekedési Hatóság pedig a jármű forgalmi engedélyét és rendszámát bevonta, valamint eljárást indított a járművezetővel és az üzembentartóval szemben.

egy esetben Viber-alkalmazáson keresztül rendelt, engedély nélküli taxiszolgáltatás lebonyolítását is feltárták az ellenőrök. A zárt csoportban történt megrendelést követően a szolgáltatást egy olyan jármű végezte, amelynek vezetője nem rendelkezett a szükséges engedélyekkel. A hatóságok eljárást indítottak a járművezető ellen, a rendszámot és a forgalmi engedélyt is bevonták.

A BKK szolgáltatásellenőrei és a BRFK mellett a Közlekedési Hatóság (BFKH-KFF) és a XIII. kerületi Közterület-felügyelet is részt vett az akciókban. Az ellenőrzésekben többször a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a fogyasztóvédelmi hatóság, valamint egy alkalommal a Foglalkoztatás-felügyeleti és Munkavédelmi Főosztály (BFKH-MVMU) munkatársai is megjelentek.