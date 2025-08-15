Karikó Katalin: Amerika könyöröghet majd a kínaiaknak vagy Európának, ha jön a következő pandémia

Az oltásellenes ifjabb Robert Kennedy amerikai egészségügyi miniszter nemrégiben félmilliárd dollár szövetségi támogatást vont meg a covid elleni védekezésben kulcsszerepet játszó mRNS-vakcinák fejlesztésétől, azok ezerszer cáfolt állítólagos ártalmaira hivatkozva. Az mRNS-technológia kifejlesztéséért Nobel-díjjal kitüntetett Karikó Katalin most a Magyar Hangnak adott interjújában értékelte a döntést.
Még soha nem fordult elő, hogy egy miniszter, aki nem is kutató, hanem ügyvéd, egyszerűen kijelenti, hogy minden pénzt visszavon egy tudományterületről, és ezzel ellehetetleníti a kutatást – állapította meg Karikó Katalin, hozzátéve, ő se szól bele a jogi kérdésekbe, mert nem ért hozzá. Majd leszögezte, köztudott, hogy Kennedy réges-régen oltásellenes, és szerinte az, hogy most miniszter lett, nagy hátrányt okoz az amerikai tudománynak és magának az országnak is.
Amikor majd jön a következő pandémia, a fejlesztések leállítása hatalmas nemzetbiztonsági veszélyt fog előidézni. Akkor Amerika könyöröghet majd a kínaiaknak vagy Európának, hogy adjanak mRNS-oltásokat. Kennedy minden döntését félreértésekre és hazugságokra alapozza, nem nézi a tényeket, nem hisz a tudományban
– jelentette ki. Megjegyezte, január óta azon gondolkozik, hogyan juthatott ide az Egyesült Államok, hogyan válhatott ennyire erőssé a tudományellenesség.
„Ki hihette azt, hogy a világ első számú egyetemét, a Harvardot szét lehet verni csak azért, mert nem vettek fel oda valakit, aki most hatalmat kapott?” – tette fel a kérdést, és kitért arra is, egyre gyakrabban előfordul, hogy nem adnak vízumot külföldi hallgatóknak, így ők máshova fognak menni.Donald Trump oltásellenes egészségügyi minisztere menesztette a szövetségi oltási bizottság tagjait
Mint mondta, a tudósok és ő is sztoikusak, mindig azt nézik, hogy az adott körülmények között mit tehetnek, hogyan végezhetik a munkájukat, és hogyan tudják az adott helyzetből kihozni a legtöbbet. Tájékoztatni kell az embereket, mit csinálnak igazából, el kell mondaniuk nekik, hogy ők is közülük valók, és nem a pénzért vagy a hírnévért kutatnak, hanem azért, mert hisznek abban, hogy amit csinálnak, az jó.
„A kutatók ugyanúgy fognak reagálni, mint én, amikor elmentem Magyarországról, mert ellehetetlenítették a munkámat. Akkor eljöttem Amerikába, majd amikor innen, a Pennsylvaniai Egyetemről is elküldtek, elmentem Németországba. Amikor a Biontechhez mentem, még honlapjuk sem volt, csak véletlenül tudtam egy ismerőstől, hogy egyáltalán léteznek. Ilyenkor összepakol az ember, sok szerettét maga mögött hagyja, és elmegy oda, ahol hagyják kutatni”
– fogalmazott.
Karikó Katalin kiemelte, minden orvosi beavatkozásnak vannak mellékhatásai, ha azt akarjuk, hogy legyen kívánt hatása is. A kérdés csak az, hogy ezek a mellékhatások a kívánt hatáshoz képest tolerálható mértékűek-e, vagy sem. A Covid elleni mRNS-vakcinák esetében pedig a pozitív hatások sokkal nagyobbak, mint az esetleges mellékhatások. Hozzátette, az mRNS-oltás nem okoz más típusú mellékhatásokat, mint a konvencionális vakcinák, csak azért hiszik ezt sokan, mert nem megszokott, hogy egyszerre sok felnőtt és idős embert oltanak be ugyanazzal. „Általában a gyerekeket szokták oltani, akiknek még nincsenek krónikus betegségeik. Amikor idős embereket oltanak, ők gyakrabban betegszenek meg utána, a vakcinától függetlenül is” – mondta, kiemelve, hogy az mRNS-vakcinák mellékhatásairól szóló számos cikket visszavontak már.
Karikó Katalin szerint kizárt, hogy az amerikai állami támogatások megvonása miatt világszerte leálljon az mRNS-oltások fejlesztése.
Az amerikai kutatók is megtanulják majd, hogy ha ellehetetlenülnek, akkor össze kell pakolni, és maguk mögött kell hagyni az országot. Könnyen lehet, hogy ugyanazok a kutatók lesznek a vizsgálatok vezetői másutt is, akik eddig az Egyesült Államokban dolgoztak
– vélekedett. Mint mondta, jelenleg nagyjából 150 különböző klinikai vizsgálat folyik a világban mRNS-vakcinákkal különböző betegségek, de főként különböző típusú rákok ellen. – Napról napra jobban értjük e betegségek és a vakcinák működését, folyamatos a fejlődés. Három évvel ezelőtt kezdtek személyre szabott mRNS-alapú vakcinákat adni New Yorkban hasnyálmirigy-daganatos betegeknek, és a betegek fele még ma is él – pedig a hasnyálmirigyrák az egyik legagresszívebb ráktípus, a legtöbb beteget sajnos nagyon gyorsan elviszi – hangsúlyozta. Karikó Katalin leszögezte, az amerikai forrásmegvonással pillanatnyi zökkenőt okozhatnak, de ahogy ők is kitalálták annak idején, hogyan folytassák a kutatásukat, úgy az amerikai kutatók is meg fogják találni a módját annak, hogyan folytassák a munkát.Nem engedtek be az Egyesült Államokba egy francia tudóst, mert Donald Trump politikáját bírálta a barátainak küldött üzeneteibenKezd elfajulni a viszály a Harvard Egyetem és Donald Trump között