repülőtér;lopás;Kecskemét;NATO;betörés;felelősség;Összeomlás;alkatrészek;Szalay-Bobrovniczky Kristóf;Ruszin-Szendi Romulusz;

2025-08-15 17:11:00 CEST

Ruszin-Szendi Romulusz szerint a NATO szövetségi biztonsága is sérült azzal, hogy ismeretlenek betörhettek a kecskeméti katonai repülőtérre

A volt vezérkari főnök kérdéseket tett fel a jelenlegi honvédelmi miniszternek és azonnali intézkedést követel.