Ruszin-Szendi Romulusz szerint a NATO szövetségi biztonsága is sérült azzal, hogy ismeretlenek betörhettek a kecskeméti katonai repülőtérre

A kecskeméti légibázison történt betörés nem egyszerűen biztonsági hiba – ez egy államtitkokat érintő, katonai katasztrófa – állapította meg pénteki Facebook-posztjában Ruszin-Szendi Romulusz. A volt vezérkari főnök, a Tisza Párt szakpolitikusa kiemelte, hogy ismeretlenek akadálytalanul vágták át a kerítést, majd hozzáfértek a MiG–29-esek lokátorrendszeréhez tartozó, minősített alkatrészekhez. Szerinte ez nemcsak a Magyar Honvédség eszközeinek, hanem a NATO szövetségi biztonságának a megsértése.
A tábornok a posztban, ahogy fogalmazott, világos kérdéseket intézett Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszterhez.
Milyen állapotban van valójában a katonai objektumok őrzése, ha egy szövetségi légibázis védelme így áttörhető?
Hogyan lehet, hogy a riasztórendszer, a járőrözés és a technikai felügyelet semmit nem érzékelt?
Mi garantálja, hogy a következő célpont nem egy aktív fegyverrendszer vagy titkos dokumentum?
– Mert a fényes külsőségekben, a díszszemlékben és a kamerák előtti pózolásban kétségtelenül jeleskedik a vezetés. De a valóságban – amikor csendben kellene, hatékonyan, láthatatlanul védeni a hazát – a mérleg üres. Ez az ügy nem magyarázkodást kíván. Ez teljes felelősségvállalást és azonnali intézkedéseket követel. Mert amíg a propaganda rendben van, addig a honvédelem éppen összeomlik a saját kapujában – állította Ruszin-Szendi Romulusz. Szalay-Bobrovniczky Kristóf Facebook-oldalán azonban még reagálásnak sincs nyoma, a legutolsó egy csütörtöki bejegyzés arról, hogy a miniszter szerint a „magyar ejtőernyősök a világ élvonalában” vannak.Betörtek a kecskeméti katonai repülőtérre, MIG-29-es vadászgépek alkatrészeit vitték el