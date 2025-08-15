repülőtér;lopás;Kecskemét;NATO;betörés;felelősség;Összeomlás;alkatrészek;Szalay-Bobrovniczky Kristóf;Ruszin-Szendi Romulusz;

Korábbi felvétel

Ruszin-Szendi Romulusz szerint a NATO szövetségi biztonsága is sérült azzal, hogy ismeretlenek betörhettek a kecskeméti katonai repülőtérre

A volt vezérkari főnök kérdéseket tett fel a jelenlegi honvédelmi miniszternek és azonnali intézkedést követel.

A kecskeméti légibázison történt betörés nem egyszerűen biztonsági hiba – ez egy államtitkokat érintő, katonai katasztrófa – állapította meg pénteki Facebook-posztjában Ruszin-Szendi Romulusz. A volt vezérkari főnök, a Tisza Párt szakpolitikusa kiemelte, hogy ismeretlenek akadálytalanul vágták át a kerítést, majd hozzáfértek a MiG–29-esek lokátorrendszeréhez tartozó, minősített alkatrészekhez. Szerinte ez nemcsak a Magyar Honvédség eszközeinek, hanem a NATO szövetségi biztonságának a megsértése.

A tábornok a posztban, ahogy fogalmazott, világos kérdéseket intézett Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszterhez.

  • Milyen állapotban van valójában a katonai objektumok őrzése, ha egy szövetségi légibázis védelme így áttörhető?

  • Hogyan lehet, hogy a riasztórendszer, a járőrözés és a technikai felügyelet semmit nem érzékelt?

  • Mi garantálja, hogy a következő célpont nem egy aktív fegyverrendszer vagy titkos dokumentum?

– Mert a fényes külsőségekben, a díszszemlékben és a kamerák előtti pózolásban kétségtelenül jeleskedik a vezetés. De a valóságban – amikor csendben kellene, hatékonyan, láthatatlanul védeni a hazát – a mérleg üres. Ez az ügy nem magyarázkodást kíván. Ez teljes felelősségvállalást és azonnali intézkedéseket követel. Mert amíg a propaganda rendben van, addig a honvédelem éppen összeomlik a saját kapujában – állította Ruszin-Szendi Romulusz. Szalay-Bobrovniczky Kristóf Facebook-oldalán azonban még reagálásnak sincs nyoma, a legutolsó egy csütörtöki bejegyzés arról, hogy a miniszter szerint a „magyar ejtőernyősök a világ élvonalában” vannak.

A fideszes Sára Botond főispán vezette hivatal – az utasok védelmére hivatkozva – meg sem várja a BKV belső vizsgálatának eredményét.  