Megszólalt az édesanya, akinek nyolchónapos kislánya fertőzést kapott el a székesfehérvári kórházban

2025-08-15 19:51:00 CEST

Érthetetlen, hogy a kórház miért nem tájékoztatta a bakteriális fertőzésről az anyát, így csak találgattak a gyerekorvossal, mi lehet a baj. Az intézmény elzárkózott a nyilatkozattól, és azt állítják, hozzájuk az esetről nem érkezett panasz.

Részletesen is beszélt a Telexnek Alexandra, az az édesanya a történtekről, akinek a nyolchónapos kislányál kimutatták, hogy Pseudomonas aeruginosa nevű baktériummal fertőződött Székesfehérváron, a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórházban. Éppen a fertőzésveszély miatt van vízkorlátozás az egészségügyi intézményben. Az esetről, amint arról lapunk is beszámolt, Magyar Péter írt a Facebook-oldalán, akit az édesanya tájékoztatott arról, hogy május 27-én került be a gyermekével a székesfehérvári kórházba 2 napra. Miután elhagyták az intézményt ő is és a kislánya is megbetegedett.

Az anya a Telexnek azt mondta, hogy május óta óta küzdenek a fertőzéssel. – Ha akkor legalább tájékoztatnak a fertőzésről, nem találgatunk a gyerekorvossal, hanem célirányosan gyógyítjuk… Nem tudom mennyire érzi a súlyát az elhallgatásnak. Babák életével játszanak – tett hozzá Alexandra. Mint kiemelte, azért vitték kórházba a kislányát, mert epilepsziás tüneteket produkált; egy éjszakát töltött a lányával a gyermekambulancián, majd másnap, szerdán hazaengedték őket. Állítása szerint pár nappal később húgyúti fertőzéshez hasonló, borzalmas görcsei lettek. Rákövetkező hétfőn tudott elmenni a háziorvosához, aki antibiotikumot írt fel neki. Alexandra elmondása szerint nagyjából egy hét alatt gyógyult meg.

Egy héttel később vette észre, hogy pelenkázás közben a kislánya a hüvelynyílásához nyúlkál, „odamar”, és enyhe kipirosodást vett észre. Az orvosuk azt javasolta, hogy az egyik ismert fertőtlenítőszeres kenőccsel kenegesse. Hetente jártak vissza kontrollra, a helyzet azonban nem javult: másfél hónap telt el, mire kenetet és vizeletmintát vettek a gyerektől. Az augusztus 1-jei, a portállal is megosztott leletből az derült ki, hogy a Pseudomonas aeruginosa baktérium van a kislány szervezetében.

Alexandra állítása szerint a gyerekorvosuk azt mondta nekik, még nem találkozott ilyen esettel a praxisában. Szemkenőcsöt írt fel, és azt javasolta, hogy csak forralt vízben fürdessék a kislányt. Csütörtökön újabb kenetet vettek a gyerektől, és majd a jövő héten fog kiderülni, hogy a baktérium eltűnt-e a kislány szervezetéből. Az ügyben hiába kereste a Telex a székesfehérvári intézményt, csak annyit álaszoltak, hogy hozzájuk nem érkezett betegpanasz a kórházukban szerzett Pseudomonas-fertőzésről. – „Személyiségi és betegjogokra való tekintettel betegekre vonatkozó tájékoztatást nem áll módunkban adni” – írták.