Az ügyészséghez fordultak a székesfehérvári kórházban történtek miatt

kórház;Székesfehérvár;fertőzés;

2025-08-16 08:37:00 CEST

A feljentéseiről ismert Tényi István foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétség gyanúja miatt tett bejelentést.

Ismeretlen elkövető ellen tett bejelentést és feljelentés-kiegészítést indítványoz a Székesfehérvári Járási Ügyészségen Tényi István. Az erről szóló dokumentumot lapunkhoz is eljuttatta. Indoklásában részletesen ír az elmúlt napokban a székesfehérvári kórházban tapasztalt megdöbbentő eseményekről. Idézi annak az édesanyának a nyilatkozatát, akinek a nyolchónapos kislánya azzal a Pseudomonas aeruginosa nevű baktériummal fertőződött meg az intézményben, ami miatt vízkorlátozás van érvényben a kórház szülészetén.

Mint arról mi is beszámoltunk, július 27-én egy mintavétel során mutatták ki a fertőzést, a Pseudomonas aeruginosa nevű baktérium jelenlétét. Erről Magyar Péter adott tájékoztatást a székesfehérvári kórház bejárata előtt, miután találkozott az intézmény vezetőivel. Amellett, hogy a fertőzés észlelése után az intézményben megtiltották az ivóvízhasználatot, több olyan esetről is hallani lehetett, amikor a szülészeten vajúdú nők szobájában vízvezeték-szerelők jelentek meg. Ezt az állítást Takács Péter államtitkár pedig "ordenáré módon" utasította vissza. Később aztán az derült ki, hogy egy műtőssegéd végzett a javítási munkákat. Ő hajhálóban és lábzsákban ment be szerelni a szülőszobára, ami valóban nem elfogadható, csak - a kórház szerint - máshogy nem lehetett a szerelési munkákat folytatni. Az intézmény aztán emiatt bocsánatot kért.

Ezek után nyilatkozott a Telexnek az az édesanya, akinek a nyolchónapos kislányál kimutatták, hogy Pseudomonas aeruginosa nevű baktériummal fertőződött és már május óta küzdenek a betegséggel. Mindez akkor történt, amikor megérkezett lapunkhoz a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ nyilatkozata, miszerint nem regisztráltak járványt a szülészeten.

Tényi István beadványában indítványozza, hogy az ügyben a tényállás tisztázása érdekében az ügyészség rendeljen el feljelentés-kiegészítést.