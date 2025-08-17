Orbán Viktor: Európa már a macskaasztalnál sem ülhet

A héten 500 új digitális polgári kört alapítottak – idézi az Index a miniszterelnök Digitális Polgári Körök tagjainak írt vasárnap reggeli levelét.
A kormányközeli portál beszámolója szerint Orbán Viktor arról írt, hogy ha nem akarnak teret engedni annak, hogy a digitális világ kizárólag negatív, gyűlölködő, obszcén és liberális-internacionalista legyen, akkor cselekedni kell. „Mentsük meg a magyar digitális világot a pozitív, felebaráti és építeni akaró emberek számára” – fogalmazott.
Donald Trump és Vlagyimir Putyin találkozóját értékelve azt mondta, történelmi esély nyílt a békére, miközben Európa már a macskaasztalhoz sem ülhet.
„Végig a jó oldalon álltunk. A béke oldalán" – fogalmazott, majd hozzátette: „Ukrajna nem bír magával. A héten a Magyarországot ellátó Barátság kőolajvezetéket támadták. Nem okos dolog az oroszlán bajuszát húzgálni. A Magyarországról érkező energia nélkül egész Ukrajna leállna. Mi nem konfliktust, hanem értelmes együttműködést akarunk Ukrajnával."
A levélben több magyarországi ügyet is értékelt. Egy „ukránbarát” Tisza Sziget alakult Kárpátalján, ami szerinte azt mutatja, hogy „Kijev, Brüsszel, Tisza – együtt akarják megbuktatni a magyar kormányt, és beszántani Magyarország szuverenitását. Ehhez nekünk is lesz néhány szavunk.”
Emellett kitért az Otthon Start programra is, amelyet „világszámnak" nevezett, hozzátéve, hogy „a károgók és a huhogók" hiába igyekeznek ezt is lefitymálni.