Megjelent az Orbán-kormány rendelete, kiemelt beruházássá válhatnak az Otthon Start Program feltételeinek megfelelő lakásépítések

beruházás;lakáshitel;engedélyezés;Otthon Start Program;

2025-08-12 09:07:00 CEST

Amennyiben a beruházások legalább 250 lakás megépítését célozzák.

A Magyar Közlönyben hétfőn megjelent kormányrendelet jelentősen meggyorsítja a fix 3 százalékos hitellel megvásárolható újépítésű lakások engedélyezését, ennek köszönhetően már ősszel több ezer új lakás építése indulhat meg országszerte – tudatta a Miniszterelnökség az MTI-vel.

A tárca közleményében említett, Orbán Viktor aláírásával ellátott kormányrendeletben az áll: annak célja, hogy elősegítse az első megfelelő otthon biztosításának lehetőségét támogató fix 3 százalékos hitelprogram feltételeit teljesítő lakások építését azzal, hogy az ilyen építési beruházás kiemelt beruházássá és az ezzel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilváníthatóvá válnak.

A dokumentum szerint „az az építési beruházás is magáncélú kiemelt beruházássá és a kiemelt beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű ügyekké nyilvánítható, amelynek célja a fix 3 százalékos hitelprogram hitelprogram feltételeit teljesítő lakásokat tartalmazó egy vagy több lakóépület megépítése”. Az említett beruházás akkor nyilvánítható kiemelt beruházássá, ha

annak keretében legalább 250 lakás valósul meg,

és a lakóépületben vagy lakóépületekben megvalósuló lakások legalább 70 százaléka megfelel a 3 százalékos hitelprogram lakásokra vonatkozó feltételrendszerének.

A rendeletet a hatálybalépését megelőzően építési engedéllyel már rendelkező építési beruházásokra, valamint a hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokra is alkalmazni kell, ha azok megfelelnek a feltételeknek.

„A cél, hogy az építésügyi szempontok érvényesülése mellett néhány hónapon belül több ezer újépítésű lakás fejlesztése indulhasson el elsőlakás-vásárlók számára, ezzel kielégítve a fiatalok igényeit, stabil megrendelést biztosítva az építőiparnak, ezáltal érdemben hozzájárulva hazánk gazdasági növekedéséhez” – közölte a Miniszterelnökség.

A tárca úgy összegez, a jogszabály értelmében minden olyan építési beruházás, amely legalább 250 lakás megépítését célozza, s amely lakások legalább 70 százaléka az Otthon Start Program feltételrendszerének megfelel, kiemelt nemzetgazdasági beruházássá válhat, ezáltal gyorsított engedélyezési eljárással szerezhet építési engedélyt. A beruházások vizsgálatát az Otthon Start Programiroda fogja végezni az Építési és Közlekedési Minisztérium részvételével.