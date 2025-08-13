Budapesten az eladó lakások és házak mindössze 41 százaléka felel meg az Otthon Start program feltételeinek

Ingatlan;Budapest;lakáshitel;Otthon Start Program;

2025-08-13 11:57:00 CEST

A vármegyeszékhelyek között óriási eltérések figyelhetők meg.

Országszerte széles választék várja az Otthon Start programban elérhető 3 százalékos kamatozású hitelt igénylő első lakásvásárlókat, mivel négy eladó lakóingatlanhirdetésből három megfelel a feltételeknek. Az egyes nagyvárosok esetében viszont óriási különbségek láthatók – derül ki az ingatlan.com összesítéséből.

Az elemzés szerint a több mint 135 ezer eladó lakás és ház hirdetéséből 102 ezer megfelel a kritériumoknak, amelyek szerint maximum 1,5 millió forint lehet a négyzetméterár, emellett legfeljebb 100 millió forintos lakásra, illetve 150 millió forintos házra lehet igényelni a kedvezményes, 3 százalékos kamatozású lakáshitelt. Ez azt jelenti, hogy

az ingatlan.com eladó lakás és ház kínálatának 75 százaléka, azaz négyből három lakóingatlan szóba jöhet a programban érintett vevőjelöltek számára.

„A vevők tetszőlegesen szűkíthetik a kínálatot az Otthon Start feltételei alapján és így válogathatnak a folyamatosan változó kínálatból. A részletes adatokból látszik, hogy országosan az eladó házaknál még magasabb az arány: a több mint 82 ezer hirdetésből majdnem 69 ezer vásárolható meg a kedvezményes hitellel, ami bő 83 százalékos aránynak felel meg. A több mint 52 ezer eladó lakáshirdetéseknél pedig a kínálat közel kétharmada sorolható ebbe a körbe” – mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Az összesítésből kiderül az is, hogy

a fővárosban az Otthon Start-képes lakások aránya 40 százalékos, míg a házak esetében 46 százalék felel meg a 3 százalékos hitel feltételeinek, ez összességében az eladó ingatlanok 41 százalékát jelenti a fővárosban.

Balogh László ezzel kapcsolatban kiemelte, az országos átlagoknál jóval alacsonyabb budapesti arányok a magasabb árakkal magyarázhatóak, hiszen sok fővárosi ingatlan nem felel meg az otthon start program árkorlátainak. Budapesten például az eladó társasházi lakások átlagos négyzetméterára már most is 1,4 millió forintnál jár.

A vármegyeszékhelyek között óriási eltérések láthatók:

Békéscsabán szinte teljes a lefedettség, az eladásra váró lakások mindegyike megfelel a feltételeknek, a házaknál pedig 96,5 százalékos az arány. Így a vármegyeszékhelyen a teljes kínálatra vetítve 98 százalékos ugyanez az érték.

hasonló a helyzet Salgótarjánban, az ottani kínálat 99 százaléka kerülhet be a programba.

szintén magas arányokkal rendelkezik például Győr, ahol a teljes kínálat 89 százaléka Otthon Start-képes.

valamivel alacsonyabbak az arányok Szegeden, ahol a lakóingatlanok 83 százaléka felel meg a kritériumoknak. A szegedi átlag a lakások 91 százalékából, és az eladó házak 69 százalékából áll össze.

Veszprémben lényegében tízből nyolc ingatlan teljesíti a feltételeket, igaz a lakásoknál 93 százalékos értékével szemben áll a házak 67 százalékos mutatója.

a lakáspiaci szempontból az egyik legdrágább vármegyeszékhelynek számító Debrecenben a komplett választék 79 százalékára pályázhatnak a program keretében. Ezen belül a lakások 86 százaléka kerülhet az első lakásvásárlók listájára, ugyanakkor a házak közül csak tízből hétre lehet esélyük.

Az ingatlan.com szakértője szerint a budapesti eladó lakások iránti kereslet számottevően az olcsóbb ingatlanok esetében nőtt látványosabban. Az alacsonyabb árakkal rendelkező kisebb településeken viszont a vevők akár az eredetinél tervezett nagyobb ingatlant is vásárolhatnak a 3 százalékos kamatozású lakáshitel segítségével.