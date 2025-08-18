Pintér Sándor nem válaszolt a szolnoki polgármester levelére, így a város úgy döntött, megoldja az állam helyett a közbiztonság kérdését

rendőrség;Szolnok;közbiztonság;Pintér Sándor;nyílt levél;Györfi Mihály;

2025-08-18 07:52:00 CEST

A városvezető megjegyezte, örömmel tölti el, hogy ezek után hirtelen mindenki felébredt.

Három hete már, hogy írtam önnek, azonban válasz azóta sem érkezett, de látom, levelem mégis célba ért – írta vasárnap este közzétett, Pintér Sándor belügyminiszternek szóló bejegyzésében Györfi Mihály, Szolnok polgármestere.

A városvezető felidézte, Rétvári Bence államtitkár már azt hirdeti, Kállai Mária országgyűlési képviselő és Szalay Ferenc miniszteri biztos fordult a Belügyminisztérium felé azzal, hogy Szolnokon növelni kell a rendőrök jelenlétét. Majd jelezte, a város közbiztonságával és annak megerősítésével kapcsolatban írt levelet valójában ő küldte.

„Miután válaszra sem méltattak, nem vártunk tovább, magunk léptünk és hirdettünk meg Közrendvédelmi Akciótervet és bejelentettük, hogy magunk oldjuk meg a közbiztonság kérdését, az állam helyett. Idén 8, jövőre pedig 24 millió forinttal finanszírozzuk az erősebb rendőri jelenlétet a város közterein”

– hangsúlyozta. A polgármester úgy folytatta, örömmel tölti el, hogy ezek után hirtelen mindenki felébredt és felismerte, hogy dolga lenne.

„Olvasom, hogy a Belügyminisztérium és Rétvári államtitkár úr – igaz nem a levelemre reagálva – egyet ért abban, hogy mind a nappali, mind az esti órákban fokozott és intenzívebb rendőri jelenlétre van szükség. Nagyon remélem, hogy ez az önök részéről nem megint propaganda csupán, hanem végre elvégzik a feladatukat” – üzente.

Györfi Mihály közölte, szeretne kérni Pintér Sándortól és a Belügyminisztériumtól egy részletes tájékoztatót arra vonatkozóan, mit jelent pontosan a gyakorlatban a létszámnövelés, továbbá a Készenléti Rendőrség bevonása. A belügyminisztertől választ vár arra, hogy

mekkora létszámmal van jelen Szolnokon a rendőrség és ehhez képest hány fővel fog növekedni?

melyek lesznek azok a kiemelt városrészek Szolnokon, ahol tervezik a rendőri jelenlét megerősítését?

mikortól lép életbe az ígért intézkedés?

milyen feladatokat fog ellátni a Készenléti Rendőrség?

A városvezető bejegyzésében arra kérte a belügyminisztert, tegyen konkrét, érdemi lépéseket annak érdekében, hogy a közrend helyreálljon, és a szolnoki polgárok újra biztonságban érezhessék magukat a saját városukban.

Györfi Mihály még július végén fordult először nyílt levélben Pintér Sándor belügyminiszterhez. Akkor azt írta, a közbiztonság olyan mértékben romlott a településen, hogy az aggodalommal tölti el a lakosságot, egyre gyakoribbá váltak az erőszakos cselekmények és a droghasználathoz köthető bűnesetek. Egyben jelezte, hogy az önkormányzat aktív partnerként kíván együttműködni, és személyes egyeztetést kezdeményezett Pintér Sándorral a jelenlegi, általa tarthatatlannak nevezett helyzet rendezése érdekében. Szerinte Szolnokon semmi nyoma az Orbán Viktor által meghirdetett programnak, miszerint háromszoros erővel fognak fellépni a drogokkal kapcsolatos bűncselekmények ellen.

A polgármester később lapunknak arról is beszélt, azért fordult nyílt levélben a belügyminiszterhez, mert a közbiztonság és a rend fenntartása állami feladat, az önkormányzat pedig hatáskör híján nem lát más eszközt a bűnözés megfékezésére. Mint mondta, tavalyi beiktatása után nem sokkal a rendőrség felvette vele a kapcsolatot, hogy arról egyeztessenek, miként tudnának a városba csábítani rendőröket. Ő akkor azt ígérte, szolgálati lakásokat biztosítanak, ha bővül a létszám, erre azonban mindeddig nem került sor.