A Belügyminisztérium azzal érvel a bíróságon, hogy Takács Péter félreérthetően nyilatkozott, amikor 70-80 döntéselőkészítő anyagról beszélt

A bíró a K-Monitor javára döntött, Pintér Sándor tárcája fellebbezett.

Megint beperelték a Belügyminisztériumot az egészségügyi tanulmányok miatt – írja a 24.hu.

A portál felidézi, Takács Péter egészségügyi államtitkár még áprilisban arra a kérdésre, miért nem hozza nyilvánosságra a kormány a 2020-ban a Boston Consulting Group (BCG) nemzetközi tanácsadó cég által készített, az egészségügy átalakítására vonatkozó, tíz évre titkosított tanulmányt, a Partizánnak azt mondta: a Boston Consulting egy döntéselőkészítő anyag, mint annyi más, 70-80 ilyen van csak az egészségügyi ágazatban. Azért titkos, mert döntéselőkészítő, amiben egy csomó minden olyan van, amelyet a kormány nem szeretne megvalósítani, de alkalmasak arra, hogy hergeljék vele az állampolgárokat.

A 780 ezer euró (mai árfolyamon körülbelül 308 millió forint) plusz áfáért rendelt anyagot a K-Monitor próbálta kiperelni. Tavaly másodfokon ki is mondta a bíróság, hogy a Belügyminisztériumnak (BM) ki kell adnia a civil szervezetnek a több száz oldalas dokumentumot, ám a Kúria az elsőfokú ítéletet hagyta helyben, vagyis azt, hogy titkos maradjon a tanulmány. Később pedig az Alkotmánybíróság elutasította a K-Monitor panaszát, így eldőlt, hogy 2030-ig nem ismerheti meg a nyilvánosság a Stratégiai és komplex átalakítási tervek kidolgozása az egészségügyi ágazatban című több száz oldalas reformtervezetet.

A cikk szerint

a K-Monitor most újra beperelte a Belügyminisztériumot, ezúttal azért, hogy a Takács Péter által a Partizánnak említett 70-80 döntéselőkészítő anyag listáját kiadja a tárca.

A Telex összefoglalója alapján a 24.hu arról számol be, Takácsot tanúként idézte be a bíróság, ő azonban nem jelent meg a júliusi tárgyaláson, mert állítása szerint nem kapta kézhez az idézést. A bíró ezután a K-Monitor javára döntött: a Belügyminisztériumnak ki kell adnia azon tanulmányok, szakértői anyagok listáját, amelyeket az Emberi Erőforrások Minisztériuma, majd a BM egészségügyi rendszer vagy annak egyes területeinek állapotáról, átalakításáról készíttettek 2020 óta.

A Belügyminisztérium fellebbezett, indoklása szerint

az államtitkár az utcán adott interjúban nem pontosan fogalmazott, így félreérthető nyilatkozatot adott, és szavait úgy értelmezték, mintha „minimum 70, maximum 80 tanulmány, szakértői anyag állna a rendelkezésére”.

A BM szerint a K-Monitor adatigénylésének megfelelő dokumentumból összesen két darab van, az egyik a titkosított BCG-tanulmány, amit a civil szervezet már korábban megpróbált kiperelni. A másik pedig egy a hálapénz kivezetéséről szóló 2023-as hatástanulmány, amelyet 2024-ben hozott nyilvánosságra a BM. A per novemberben másodfokon folytatódik.