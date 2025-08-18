Kapu Tibor visszatért Magyarországra

hazaérkezés;magyar űrprojekt;Kapu Tibor;Cserényi Gyula;

2025-08-18 10:45:00 CEST

Tart is egy élménybeszámolót a Millenáris Parkban Cserényi Gyulával.

A második magyar űrhajós, Kapu Tibor ma délelőtt 11 óra körül landolt a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren.

Előzőleg a Spacejunkie a hajnali órákban feltöltött egy fotót azzal, hogy Kapu Tibor már úton van haza. A képen az űrhajós a Magyar Honvédség egyik Dassault Falcon 7X típusú repülőgépe előtt áll, vagyis feltételezhetően azzal hozzák haza.

Kapu Tibor egy összesen csaknem három hónapos úton van túl, az űrben ebből 20 napot töltött. Hogy pontosan mikor érkezhet haza, az hosszú ideig nem volt egyértelmű, ugyanis ez elsősorban az űrrepülés utáni rehabilitációs programjának alakulásától függött.

A Világgazdaság beszámolója szerint érkezése után a magyar űrhajós a Millenáris Parkban tart élménybeszámolót, itt többek közt arról fog beszélni, hogy milyen volt a felbocsátás, a dokkolás, az űrben elvégzett kísérletek, a vízre érkezés és hogy milyen az élet gravitáció nélkül. Cserényi Gyula tartalék űrhajós az eseményen szintén jelen lesz és megosztja tapasztalatait a felkészülésről, továbbá arról, hogy miként tudta támogatni társát a Földről.