Hadházy Ákos: Hűtőkamra, padlófűtés és többtonnás széf is van a hatvanpusztai kastély alatti termekben

Hadházy Ákos;Hatvanpuszta;

2025-08-18 10:35:00 CEST

A független képviselő újabb képeket osztott meg az építkezésről.

Újabb képeket kapott és tett közzé a Facebook-oldalán Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő a hatvanpusztai birtokról, az egyik L alakú épület alatti építkezéséről.

Az ellenzéki politikus a fotók alapján megállapította,

már bizonyos, hogy a vasajtók mögött hűtőkamrák vannak, az egyik képen látható a hűtőpanel. Az első vasajtós kép óta egymástól függetlenül jónéhányan megerősítették, hogy valóban beépítettek egy többtonnás széfet is az egyik föld alatti terembe, de többek szerint az nem a hűtőkamráknál, hanem azoktól távolabb van.

még a pincerendszert is ellátták padlófűtéssel.

és a felszíni épület falai három rétegből, Ytong, Porotherm és egy réteg kisméretű téglából állnak.

Utóbbival kapcsolatban Hadházy megjegyezte, ebből is látszik, mekkora hazugság, hogy itt műemlékvédelemről van szó, „hacsak Habsburg József nádor nem használt Porothermet és Ytongot”. „A műemlékrombolás amúgy köztörvényes bűncselekmény és ez is egyike lehet egy rendszerváltás esetén Orbán banánhéjainak” – tette hozzá a politikus.

Hadházy Ákos arról is beszámolt, hogy miután az első belső képeket kitette az építkezésről, már a negyedik forrás küldött újabbakat. Majd azoknak, akik az előző megtekintésről lemaradtak, azt üzente, szeptemberben újabb hatvanpusztai túrát szerveznek, hamarosan pedig ennek részleteiről is be fog számolni.