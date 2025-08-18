Szijjártó Péter azt állítja, újabb ukrán támadás miatt leállt a kőolajszállítás Magyarország felé

Ukrajna;Szijjártó Péter;energiaellátás;

2025-08-18 12:11:00 CEST

A külgazdasági és külügyminiszter fenyegetőzni kezdett, a Mol szerint nemsokára újraindulnak a szállítások.

„Ukrajna újra megtámadta a Magyarországra vezető kőolajvezetéket, aminek következtében leállt a kőolajszállítás hazánk irányába. Az energiabiztonságunk elleni újabb támadás felháborító és elfogadhatatlan!” - írta Szijjártó Péter a Facebookon.

A külgazdasági és külügyminiszter nem említi, de valószínűleg arról a Barátság kőolajvezetékről van szó, amelyet a múlt héten már ért támadás. Más forrásból sokáig nem lehetett tudni támadásról, a Reuters is arra a Szijjártó Péterre hivatkozva ír róla, aki villámgyorsan egyeztetett is az oroszokkal: „Pavel Szorokin orosz energiaminiszter-helyettes az imént arról tájékoztatott, hogy az orosz szakemberek igyekeznek a lehető leggyorsabban helyreállítani a vezeték üzemeltetéséhez nélkülözhetetlen transzformátorállomást, de egyelőre nem tudják megmondani, mikor tud újraindulni a szállítás” - írta.

Ukrán támadásról egyelőre csak Szijjártó Péter közléséből lehet tudni, később a szlovák vezeték-hálózat üzemeltetője, a Transpetrol jelentette be, hogy a Barátság kőolajvezetéken leállt a szállítás.

A külgazdasági és külügyminiszter szerint „Brüsszel és Kijev három és fél éve akarja belenyomni” Magyarországot az Ukrajnában zajló háborúba, s az energiabiztonságunk elleni egyre gyakoribb ukrán támadások is ezt célozzák. Ezért újra hangsúlyozta, hogy ez nem a mi háborúnk, semmi közünk hozzá és ki akarunk maradni belőle.

„Végül egy emlékeztető az ukrán döntéshozók számára: a Magyarországról érkező áram kulcsszerepet játszik Ukrajna energiaellátásában – visszhangozta ezután az Orbán Viktor által korábban megfogalmazott fenyegetőzést a külgazdasági és külügyminiszter.

Hat napja, augusztus 12-én Ukrajna a Barátság kőolajvezetéknek az oroszországi Brjanszki területen fekvő szivattyúállomására mért csapást Unyecsa város mellett. Későbbi műholdfelvételek tanúsága szerint két szivattyú és egy kiszolgáló épület semmisült meg. Szivárgó információk szerint az ukránok HIMARS rakétákkal és drónokkal vágtak oda a határtól 60 kilométerre fekvő településen. 2025-ben ez már legalább a harmadik támadásuk volt.

A Barátság kőolajvezeték elleni támadásról megkérdeztük a Molt, amelytől a következő választ kaptuk: „A műszaki helyreállítás folyamatban van, amely után a nyersolajszállítások újraindulnak. A régió ellátásbiztonsága továbbra is garantált.”