Belmagyar ünnepi viszály a Vajdaságban

2025-08-18 13:06:00 CEST

„Felszólítjuk a jóérzésű VMSZ-tagokat ne váljanak bűnrészessé!” című közleményében tiltakozott vasárnap a Szerbiában működő kisebbik magyar párt, a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége (VMDK) Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) szombati ünnepi beszédére reagálva.

A kisebbségi magyar vezető ugyanis a VMSZ hagyományosan a vajdasági Palicson tartott Szent István-napi központi ünnepségén a tavaly november óta tartó szerbiai diáktüntetésekről, teljesen átvéve a vučići hatalom retorikáját azt mondta: Helyi politikai aktivisták „rácsimpaszkodva” az újvidéki vasútállomási tragédiára „a saját politikai pecsenyéjüket kezdték el sütögetni…”, a tragédia okozta társadalmi elégedetlenséget pedig eszközként használták fel arra, hogy módszeresen megosszák a szerbiai társadalmat. Pásztor szerint a nagyvárosokban „anarcholiberális önjelölt forradalmárok akadályozzák a mindennapi élet normális menetét vagy teremtenek lincshangulatot a más politikai nézeteket vallókkal szemben”. Büszkén hangsúlyozta, hogy a vajdasági magyarság nem vett és nem vesz részt ebben „az önpusztításban és ámokfutásban”, az Újvidéki Egyetem karai közül csak a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar épületét nem vonták blokád alá.

Pásztor bírálta, hogy előrehozott választást kényszerített ki az ellenzék, de kiemelte, hogy ehhez a vajdasági magyarság „nem fog asszisztálni. A választásokra azonban folyamatosan készülünk”, tette hozzá. „Bennünket, magyarokat senki semmilyen fizikai összetűzésbe, rendbontásba nem fog beleráncigálni. De törhetetlenként kiállunk továbbra is a közösségünk intézményei, biztonsága és érdekei mellett!” – hangsúlyozta Pásztor.

A tiltakozó VMDK szerint a VMSZ elnök Pásztor Bálint Szent István ünnepét, a magyar államiság és önállóság szimbólumát arra használta, hogy „szolgai módon politikai hűségesküt tegyen Aleksandar Vučić elnyomó rendszerének”. A kisebbik magyar párt közleménye hangsúlyozta: „Pásztor Bálint és a VMSZ Vučić hűséges kiszolgálóiként ugyanolyan bűnösök a mai Szerbia állapotáért, mint maga a Szerb Haladó Párt. Bűnösek az újvidéki tragédiáért, minden szétvert állkapocsért, minden rendőri túlkapásért, a gátlástalan korrupcióért, az intézmények szétveréséért. Amikor Pásztor kijelenti, hogy csak a párt által bitorolt intézmények működnek, ezzel beismeri, nincsenek független vajdasági magyar intézmények, csak a VMSZ által kézivezérelt, kisajátított struktúrák. Ez a legmélyebb szégyen, mert a vajdasági magyar közösséget egy elnyomó rendszer cinkosává tették.”

A palicsi rendezvényen részt vett Lázár János is. A magyar építési és közlekedésügyi miniszter ünnepi beszédében azt állította, Magyarország és Szerbia egyaránt Brüsszel „önkényének és ostobaságának” a kárvallottja. A mindkét országban közelgő választásokra kitérve pedig azt emelte ki, hogy azokon meg kell állítani a Nyugatot, és a 24. órában meg kell akadályozni Szerbiának és Magyarországnak is, hogy „bevándorló országgá váljon”.