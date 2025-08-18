Kapu Tibor: 45 év után újra megmutattuk tehetségünket a világnak

űrhajós;hazaérkezés;magyar űrprojekt;Kapu Tibor;

2025-08-18 14:11:00 CEST

A kutatóűrhajós hétfő délelőtt tért vissza Magyarországra.

Mi, magyarok az ország minden tájáról, különböző intézményekből, különböző hátterekkel és tapasztalattal, de egyező céllal és hivatástudattal elértük azt, hogy 45 év után újra megmutassuk a tehetségünket a világnak - mondta Kapu Tibor kutatóűrhajós hétfőn a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren, miután hazaérkezett Magyarországra.

Kapu Tibor az Axiom-4 misszió tagjaként június 25. és július 15. között járt a Nemzetközi Űrállomáson, ahol 25 tudományos kísérletet hajtott végre. Elmondta, Magyarország két hét alatt éveket lépett előre olyan meghatározó területeken, mint az orvostudomány, az anyagtudomány, a sugárzásmérés, a biológia, a fizika, a meteorológia és az agrármérnökség.

„A tudományos kutatások sajátossága persze, hogy még jó pár hónapba beletelik, amíg felmutathatjuk az eredményeinket” - mondta Kapu Tibor. Hozzátette, már alig várják, hogy ezekről beszámolhassanak. Mint fogalmazott, csillagos ötöst kaptunk, a magyarok által összeállított tudományos portfólió sikeressége ugyanis elmondása szerint meghaladta a NASA által végzett kísérletek átlagos sikerességi rátáját. „Minden egyes alkalommal, amikor valamilyen látványos vagy jelentős kísérletet hajtottam végre az űrállomáson, a velem odafönt dolgozó kollégáim elismerően mondogatták egymást között, hogy nézd, a magyarok mit hoztak ide!” - idézte fel Kapu Tibor.

A kutatóűrhajós a Magyar Honvédség repülőgépével érkezett Budapestre, ahol a gépből kiszállva magyar zászlót lengetett.