Országjárásra indul Kapu Tibor

2025-08-18 17:47:00 CEST

A magyar űrhajós elmondta, az Orbán Viktorral való beszélgetésének első 8-10 perce jó hangulatban telt, aztán viszont nagyon meglepődött. Politikai pályára nem tervez lépni.

Szemmel láthatóan fáradtan, de kitartóan állta egy órán keresztül az újságírói kérdeseket Kapu Tibor, miután hazatért Magyarországra - számolt be róla a Telex. A sajtótájékoztatón az űrhajós egyebek közt leszögezte, nem tervez politikus lenni.

A téma azért került elő, mert előzőleg a 21 Kutatóközpont közvélemény-kutatásban futtatta meg Kapu Tibort a Fidesz és a Tisza Párt lehetséges jelöltjeként is. A kérdésre, hogy mit szól ehhez, úgy reagált: „sok mindenre készültem, amikor visszajöttem a világűrből, de az, hogy hazatérés után két nappal ezzel fogadnak reggel, az volt az egyik legmeglepőbb dolog.” Úgy folytatta, „én nem gondolkodtam ilyenen, és nem is volt ilyen megkeresésem.”

Azt viszont bejelentette, hogy hamarosan országjárásra fognak indulni, hogy a HUNOR csapatával elmeséljék azokat az élményeket, amiket átéltek az űrutazás és a felkészülés alatt.

A Telex rákérdezett, hogy meglepték-e Orbán Viktor politikamentesnek indult, aztán erősen politizálásba hajló kérdései. Kapu Tibor elmondta, hogy a NASA-nak szigorú szabályai vannak arra, hogy pontosan miről lehet, és miről nem lehet egy ilyen szituációban beszélni. Majd úgy fogalmazott: „amikor a miniszterelnök úrral beszélgettünk, ami egy hatalmas megtiszteltetés volt, és az első ilyen interjú volt odafönn, én úgy emlékszem vissza, hogy az első nyolc-tíz perc nagyon jó hangulatban telt, és mindketten igyekeztünk belecsempészni annyi humort a kérdéseinkbe és válaszainkba, amennyit csak lehet, ami pedig azután következett, az elég nagy meglepetés volt a számomra, de szerintem jól megoldottuk mindketten a feladatot.”

Kapu Tibor összességében sikeresnek ítélte meg az űrben elvégzett munkát. „A 60 kísérletből, amit az Axiom–4-gyel vittünk föl, 25-öt mi, magyarok vállaltunk be, ami szerintem egy elképesztően szép szám. Ha az ember belegondol, hogy ezek több mint egyharmadát egy ember fogja lefedni a négyből, akkor kicsit megijed először, én is így voltam vele. De tényleg mondhatom, hogy nemcsak a kísérletek számossága, hanem minősége is nyomot hagyott mindenképpen” - mesélte. Elmondása szerint minden felvitt kísérlet egy jövőbeli problémának a megoldására fókuszált. „Minden kísérletünk, amit felvittünk, a hosszú távú űrutazás legnagyobb kérdéseivel szeretne foglalkozni, és azokat szeretné megválaszolni. Ami azt jelenti, hogy minden ilyen kísérlet továbbfejleszthető, rengeteg beszélgetésünk lesz és már volt is abban az irányban, hogy hogyan kellene ezekkel továbbhaladni – nemcsak a kiértékelésekkel, hanem ha lesz következő kísérlet, és ezt a tudományt továbbvisszük, azt hogy fogjuk megcsinálni.”

A hazatérésről szólva - amikor űrkabinjuk a Csendes-óceán vízébe csobbant - elmondta, hogy a legjobb szó rá, az a megkönnyebbülés. „Minden más érzelem a repülőúton jött ki. Érzelmek szempontjából hazatérni sokkal nagyobb élmény számomra” - magyarázta. A visszatérés után a földi környezet újra megszokásáról szóló kérdésre pedig elmondta: „egy nappal a visszatérés után már az ember biztosan áll, a sétáláskor még kicsit jobbra húz, a végtagoknál pedig körülbelül 10-12 óra után tudtam azt mondani, hogy ha felteszem ide a kezemet, az ott is marad.” Hozzátette, rengeteget gondolt az elmúlt időben arra, hogy lenyűgöző, hogy az emberi test hogyan tud alkalmazkodni.

Kapu Tibor elmondta, hogy voltak azért váratlan helyzetek a Nemzetközi Űrállomáson is, például egy tűzriadó, amiről kiderült, hogy vaklárma volt, de mindenki magabiztosan kezelte a helyzetet. Arról is beszélt, hogy gyakorlatilag nem volt olyan pillanat, amikor ne suhant volna el mellettük egy-egy műhold vagy annak töredéke, ami az űrszemét és az űreszközök túlzsúfoltságára utal. „Ez egészen elképesztő látvány, és nekem nagyon tetszett, de azért elgondolkodtató” – jegyezte meg. Kipróbálta a Pille dozimétert is, erről videó is készült, de mint mondta, nem volt egyszerű elintézni, hogy az orosz modulba nem oroszként bejusson.

Szóba került egy jövőbeli, esetleges holdraszállási projekt is, amelyben szintén szívesen részt venne, és egyébként lát is lehetőséget, illetve rációt arra, hogy magyar űrhajós menjen a Holdra. Mindemellett úgy fogalmazott: „az emberiség a hetvenes évek után először készül visszatérni emberekkel is a Hold felszínére. Meglepő az, hogy az akkori kapacitásainkkal és technológiánkkal le tudtunk egyáltalán szállni a Holdra, és a mostani technológiánkkal ez mekkora nehézséget okoz még mindig. Ez egy hatalmas kihívás, és nem szabad elbagatellizálni, nem is akkora baj, hogy ennyi időt töltenek ezzel a nagy államok”. Azt biztosnak látja, hogy amerikai, vagy kínai űrhajós lesz, aki legközelebb a Hold felszínére lép, mindemellett lát esélyt arra, hogy néhány évre rá európai, illetve akár magyar űrhajós is a Holdra szállhasson.