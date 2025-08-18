A Fehér Ház nagyon kíváncsi rá, hogy Volodimir Zelenszkij fog-e öltönyt viselni, amikor Donald Trumppal tárgyal

Egyesült Államok;öltöny;Donald Trump;Washington DC;Volodimir Zelenszkij;orosz-ukrán háború;

2025-08-18 19:07:00 CEST

Az ukrán elnök azóta nem visel öltönyt, hogy Oroszország megtámadta országát, ennek ellenére a Trump-adminisztráció nem először teszi világossá, hogy ez őket módfelett zavarja.

A Fehér Ház afelől érdeklődött az ukrán tisztviselőknél, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök fog-e öltönyt viselni a Donald Trump amerikai elnökkel az Ovális Irodában tartandó találkozóján Washingtonban - írja az Axios.

A témának látszólag pusztán protokolláris jellege ellenére komoly jelentősége van, ugyanis a Trump-adminisztráció, illetve bizonyos, hozzájuk közel álló sajtómunkások már több ízben kritizálták Volodimir Zelenszkijt, amiért nem visel öltönyt. Az ukrán elnök ugyanis demonstratív jelleggel azóta nem hord öltönyt nyilvános eseményen, hogy Vlagyimir Putyin hadserege 2022. február 24-én háborút indított Ukrajna ellen. Donald Trumpot azonban ez szemlátomást nem érdekli, ugyanis az amerikai elnök az idén február végén tartott, botrányosra sikeredett találkozójukon is azt jegyezte meg elsőként, hogy „hogy kiöltözött ma”.

Az Axios témára rálátó forrásai azt közölték, hogy Volodimir Zelenszkij várhatóan felvesz majd egy fekete zakót, ez ugyanaz a zakó lesz, mint amit júniusban a hollandiai NATO-csúcstalálkozón is viselt. A forrás megfogalmazása szerint „öltönyszerű lesz, de nem teljes öltöny”. Donald Trump egyik tanácsadója a témában azt közölte, nem számítanak arra, hogy Zelenszkij öltönyben lesz, és nem is várják el tőle, mindemellett nagyszerű lenne, ha viselne nyakkendőt.

A mostani eseményen egyébként jelen lesz az a JD Vance amerikai alelnök is, aki a feburári botrányos csúcstalálkozón egy kicsit sem fogta vissza magát, amikor neki kellett esnie az ukrán elnöknek. Sőt, ott lesz Marco Rubio külügyminiszter, Susie Wiles kabinetfőnök, valamint Steve Witkoff és Keith Kellogg különmegbízottak is. Igaz, Zelenszkij sem lesz egyedül, ugyanis vele lesz a kabinetfőnöke, Andrij Jermak, valamint a nemzetbiztonsági bizottság vezetője, Rustem Umerov is. Jelen lesz továbbá Mark Rutte NATO-főtitkár és egy sor európai vezető, úgy mint Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, Keir Starmer brit miniszterelnök, Emmanuel Macron francia elnök, Friedrich Merz, német kancellár, Giorgia Meloni olasz miniszterelnök és Alexander Stubb finn elnök is.