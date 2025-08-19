Tiborcz István volt üzlettársának építkezései kiemelt beruházássá válnának a kedvezményes lakáshitel miatt

kiemelt beruházás;Balázs Attila;Otthon Start Program;

2025-08-19 12:41:00 CEST

Közvetlenül az új szabályozás megjelenése előtt vette meg mind a két ingatlant.

Két budapesti fejlesztést nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházássá nyilvánító kormányrendelet-tervezetet hétfőn társadalmi egyeztetésre bocsátott a kormány – írja a Magyar Távirati Iroda (MTI).

Az állami hírügynökség közlése szerint a tervezet alapján 4200 lakás épülhet Budapesten gyorsított engedélyezési eljárással.

A 444 szerint az egyik kiemeltnek szánt lakópark a X. kerületben, az Örs vezér tere közelében, a 39210/211 és 39210/212 helyrajzi számú telkeken épülhet meg. A 39210/211-es ingatlan a földhivatali nyilvántartás szerint a Fehér út 12. számhoz tartozik, míg a másikhoz kapcsolódó tulajdoni lap nem volt elérhető. A „kivett beépített terület” minősítésű telek idén júliusban került a Fehér-Liget Ingatlanhasznosító Kft.-hez, amely a Themis-Liget Kft.-től vásárolta meg. A két cég egyaránt a Bayer-csoporthoz, vagyis Balázs Attila érdekeltségéhez tartozik.

A másik beruházás a XV. kerületben, a Pólus Center közelében, a 91186, 91099, 91098, 91097/3 és 91077/2 helyrajzi számú területeken valósulhat meg. A 91186-os, 7,7 hektáros telek a Szilas Liget Kft. tulajdonában van, amely idén áprilisban került a Bayer Property Zrt.-hez a Granit-Polus Holding Ltd.-től. Így mindkét kiemelt státuszra javasolt projekt Balázs Attila érdekeltségéhez köthető, aki az ingatlanokat és a cégeket közvetlenül az új szabályozás előtt szerezte meg.

A 444 cikke felidézi, hogy Balázs Attilát Tiborcz István korábbi üzleti partnerével hozzák összefüggésbe, és számos állami beruházásban is részt vett cége, a Bayer Construct. A K-Monitor emlékeztetett arra, hogy a vállalkozó érdekeltsége többek között a Puskás Aréna, az MTK Stadion és a Ludovika Campus építésében, valamint az Agora Budapest és az Etele Pláza fejlesztésében is közreműködött. Balázshoz köthető a balatonfűzfői lőporgyár építése is, amely miatt költségvetési csalás gyanújával bírósági eljárás indult. 2022-ben cége kezdhette meg a zuglói Bosnyák téri beruházást, amely végül városközpont helyett kormányzati negyeddé alakult, és amelyet az állam tavaly magas összegért vásárolt meg.

Az MTI a Miniszterelnökség tájékoztatására hivatkozva közölte, hogy a két fejlesztés összesen mintegy 4200 lakást eredményezhet Budapesten, de arra, hogy a kiemelt eljárás kinek kedvez, nem tértek ki.