Újabb szülő állt a nyilvánosság elé a székesfehérvári kórház ügyében

egészségügy;kórház;Székesfehérvár;baktériumfertőzés;Magyar Péter;

2025-08-16 09:12:00 CEST

Azt állítja, hogy vajúdó felesége szobájába is bejártak a vízvezeték-szerelők, de arról is beszélt, hogy a kisfiát két napig nem lehetett megmosdatni. Az intézményben hónapok óta nem jó a csapvíz egy baktérium miatt.

Újabb apa szólalt meg a székesfehérvári kórház ügyében, azt állítva, hogy vajúdó felesége szobájába is bejártak vízvezeték-szerelők az egészségügyi intézményben. A férfi az RTL Híradónak arról beszélt: azért vállalta, hogy a nyilvánosság elé lép, mert nem tűri az igazságtalanságot.

Jámbor Alex gyermeke szinte ugyanakkor született, mint azé az apáé, aki pár napja azt állította, hogy vajúdó felesége szobájába vízvezeték-szerelők léptek be. Elmondása szerint velük is ez történt. „Vajúdás közben szólt egy aranyos-kedves nővér, hogy baj van, be kell engednünk a vizeseket. Eltelt egy pár másodperc, és két fiatal úriember megjelent” – mondta.

A riport szerint az első apa állítását először cáfolta a kórház, Takács Péter egészségügyi államtitkár pedig arról írt, hogy egy műtős ment be a csapokat fertőtleníteni. Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke szerint csütörtökön neki a kórház igazgatója már azt mondta, hogy a külsős létesítmény-üzemeltető cég egyik tagja volt, aki műtőssegédként is dolgozik.

Jámbor Alex viszont azt állítja, hogy nem kórházi dolgozókat látott. A férfi arról is beszélt, hogy a kórházban más nehézségük is akadt. „A kisfiamat nem lehetett megmosdatni, feleségem két napig nem nagyon tudott lemosakodni” – idézte fel a történteket. Magyar Péter a csatorna híradójának azt mondta, hogy tájékoztatást kér az ügyben a kormánytól, hány egészségügyi intézményt érint a székesfehérvári kórházhoz hasonló baktériumfertőzés.

Mint arról beszámoltunk, pénteken megszólalt az az édesanya, akinek a nyolchónapos kislányánál kimutatták, hogy Pseudomonas aeruginosa nevű baktériummal fertőződött Székesfehérváron, a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórházban, ahol éppen a fertőzésveszély miatt van vízkorlátozás.

Az esetről Magyar Péter írt a Facebook-oldalán, akit az édesanya tájékoztatott arról, hogy május 27-én került be a gyermekével a székesfehérvári kórházba két napra. Miután elhagyták az intézményt ő is és a kislánya is megbetegedett. Érthetetlen, hogy a kórház miért nem tájékoztatta a bakteriális fertőzésről az anyát, így csak találgattak a gyerekorvossal, mi lehet a baj. Az intézmény elzárkózott a nyilatkozattól, és azt állítják, hozzájuk az esetről nem érkezett panasz.