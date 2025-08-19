Donald Trump felhívta Orbán Viktort, hogy beszéljen vele Ukrajna uniós tagságáról

Európai Unió;Ukrajna;Orbán Viktor;Donald Trump;

Az európai vezetők megkérték az amerikai elnököt, hogy beszéljen a magyar miniszterelnökkel, hátha ő tud hatni rá.

Miután Vlagyimir Putyinnal beszélt telefonon, Donald Trump felhívta Orbán Viktort is, hogy megtárgyalja vele Ukrajna európai uniós tagságát - írja a Bloomberg.

Az amerikai elnök azután kereste fel Magyarország ukrán EU-tagságot ellenző miniszterelnökét, hogy Washingtonban Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és több európai vezetővel, köztük Ursula von der Leyennel, valamint Németország, Franciaország, Olaszország, az Egyesült Királyság és Finnország vezetőivel tárgyalt.

Úgy tudni, az európai vezetők megkérték az amerikai elnököt, vegye rá a nagy rajongójaként ismert Orbán Viktort, hogy Magyarország ne blokkolja tovább Ukrajna európai uniós csatlakozási tárgyalásait. Orbán Viktor ugyanis továbbra is ellenzi az ukrán EU-tagságot, legutóbb éppen ma posztolt a Facebookon arról, hogy szerinte felesleges és veszélyes összekötni az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciákat az EU-tagsággal. Korábban beszélt arról is, hogy Ukrajna az ő életében úgyse lesz az EU tagja, nem mellesleg célzott arra, hogy élete végéig miniszterelnök akar lenni.

Bár Ukrajna EU-tagságát az a Vlagyimir Putyin orosz elnök sem ellenzi, akinek a hadserege 2022. február 24-én lerohanta a szomszéd országot, Orbán Viktor miatt az első csatlakozási fejezeteket sem lehetett megnyitni. A kijevi vezetés 2022. február 28-án folyamodott EU-tagságért, a csatlakozás céldátuma 2030. A magyar kormányfő évek óta orosz szájíz szerint beszél az orosz-ukrán háborúról, következtetése mindig az, hogy Ukrajna úgysem győzheti le Oroszországot, és eleve csak nyugati támogatással tudja tartani magát. Nevezte már Ukrajnát senkiföldjének, 2023 áprilisában pedig pénzügyileg nem létező országnak is. Ez lehet az oka, hogy egy 2024. februári felmérés szerint az ukránok több mint fele, 52 százaléka ellenséges államnak tartja Magyarországot.

A telefonbeszélgetéskor szó esett arról is, hogy Budapest lehetne a helyszíne egy esetleges Putyin-Zelenszkij találkozónak. Donald Trump elképzelése szerint az orosz és az ukrán elnök tárgyalása után az Egyesült Államok is csatlakozna és egy háromoldalú csúcstalálkozó következhetne, amelyen ő maga is részt vesz.